الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

والد «فتاة البلكونة»: «كنت بحاول أنقذها»

الفتاة
الفتاة

تداول مقطع فيديو على المواقع الإخبارية الإلكترونية وموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله شخصين يمسكان بفتاة خارج شرفة أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الأهرام في الجيزة.
بالفحص أمكن تحديد والد الفتاة الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه (بائع– مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ) والطفلة بمقطع الفيديو "نجلته – سن 12 سنة" وبمواجهته أشار إلى توبيخه نجلته لعدم تجهيزها وجبة الإفطار له ولوالدتها، إلا أن الفتاة انتقدت تصرفاته معها ما دعاه لمعاقبتها بالضرب، وأثناء ذلك قامت بالفرار منه ومحاولة إلقاء نفسها من شرفة العقار، إلا أنه تشبث بها وإنقاذها بمعاونة بعض الجيران.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الداخلية مقطع فيديو قسم شرطة الاهرام فتاة البلكونة شرطة الأهرام

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