خلاف على الميراث.. موظف يطلق النيران على شقيقيه بالوراق

أطلق موظف بالسكة الحديد النيران على شقيقيه بعد مشاجرة نشبت بينهم بسبب الخلاف على الميراث بمنطقة الوراق في الجيزة، قبل أن يفر هاربًا.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وتم ضبط سلاح الجريمة ونقل جثتي المتوفيين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي انتدبت الطب الشرعي لتشريحهما لبيان أسباب الوفاة رسميًا وكلفت المباحث بضبط المتهم.

وكشفت تحريات اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم دخل في خلاف مع شقيقيه بسبب الميراث، وتحول الأمر إلى مشاجرة أمسك خلالها المتهم بندقية آلية كانت معه وأطلق منها عدة طلقات على شقيقيه فلفظا أنفاسهما الأخيرة في الحال.

وتواصل قوة أمنية بقيادة المقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق جهودها لملاحقة المتهم تمهيدًا للقبض عليه، وبسؤال والد المتهم والمجني عليهما (مسن) عمره 77 سنة، أقر بحدوث مشاجرة بين أبنائه الثلاثة على الميراث، وخلال المشاجرة أمسك أحدهما وهو موظف بالسكة الحديد بندقية آلية وأطلق الرصاص على شقيقه فمات في الحال بينما هو نجح في الهروب قبل وصول الشرطة.