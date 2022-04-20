شيرى عادل تحتقل بعيد ميلادها.. تعرف على عمرها الحقيقى (فيديو)

احتفلت الفنانة شيري عادل بعيد ميلادها الـ 35، وهذا عمرها الحقيقي حيث إنها من مواليد أبريل 1988، وذلك بصحبة عدد من أصدقائها بأحد المسارح التي تقوم بعمل بروفات مسرحيتها الجديدة في هذه الفترة استعدادًا لعرضها قريبًا للجمهور.

وظهرت شيري خلال الفيديو وهي بصحبة عدد كبير من مشاركينها العرض، حيث احتفلوا بها بطريقة تظهر مدى العلاقة القوية بينهما من خلال "تورته" عيد ميلادها .

وعلى نفس المنوال هنأت الفنانة لقاء سويدان الفنانة شيري عادل بمناسبة عيد ميلادها ، عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت لقاء سويدان ، صورة تجمعه مع شيري عادل خلال كواليس مسلسل "أيام"، وعلقت على الصور قائلة: "القمر حبيبة قلبي.. كل لحظة وأنتي سعيدة وبخير وفي نجاح ".

وقدمت شيري عادل مؤخرًا في مسلسل "أيام" ولاقت عليه إشادات عديدة، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلي وشيري عادل، ورياض الخولي، وسلوى خطاب، ومحمود حجازي، ومصطفى عبد السلام، وتدور أحداثه في 45 حلقة.

المسلسل تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من: «حورية فرغلي، شيري عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازي، ورياض الخولي، وندى موسى، مي القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى».

ودرست شيري عادل في كلية التجارة جامعة عين شمس قسم فرنسي. بدأت مشوارها في الفن كممثلة إعلانات وهي في سن صغيرة، ثم انقطعت عن شاشة التليفزيون فترة لتعود مرة أخرى في عامها الخامس عشر بأول أدوارها السينمائية في فيلم حمادة يلعب، قبل أن تنال شهرتها بعد تقديمها شخصية "الملكة ناريمان" في مسلسل الملك فاروق، واستمرت في التمثيل في السينما والتلفزيون.

وحصلت على عدد من الجوائز ومنها: جائزة أفضل ممثلة واعدة، وجائزة أوسكار السينما المصرية، وجائزة مهرجان الإسكندرية الدولي.

https://fb.watch/cuTn28S6TL/