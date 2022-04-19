استمرار ارتفاع إصابات ووفيات كورونا في العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الثلاثاء، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الـ24 الأخيرة.



ففي إيران، سجلت السلطات الصحية 1820 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 7 ملايين و210 آلاف و788 إصابة، و23 حالة وفاة جديدة ليبلغ حصيلة الوفيات 140 ألفا و877 حالة وفاة.

وفي كرواتيا، سجلت السلطات الصحية 116 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليون و113 ألفا و663 إصابة، كما سجلت 10 حالات وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 15 ألفا و752 حالة وفاة.

وفي سلوفينيا، سجلت السلطات الصحية 456 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 998 ألفا و247 إصابة، كما سجلت 4 حالات وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 6 آلاف و564 حالة وفاة.

وفي مالطا، سجلت السلطات الصحية 282 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 89 ألفا و310 إصابات، بينما توقفت حصيلة الوفيات عند 677 حالة وفاة حيث لم تسجل أي حالة وفاة جديدة.

وفي فيتنام، سجلت السلطات الصحية 13 ألفا و500 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 10 ملايين و489 ألفا و319 إصابة، كما سجلت 18 حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 42 ألفا و975 حالة وفاة.

وفي بنجلاديش، سجلت السلطات الصحية 50 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليون و952 ألفا و412 إصابة، بينما توقفت حصيلة الوفيات عند 29 ألفا و126 حالة وفاة حيث لم تسجل أي حالة وفاة جديدة.

وفي رومانيا، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 1524 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و884 ألفا و114 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 19 حالة وفاة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 65 ألفا و366 حالة.

وسجلت السنغال إصابة واحدة فقط ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 85 ألفا و972 حالة ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة لتظل الوفيات عند 1965 حالة.

وفي الفلبين، سجلت وزارة الصحة 158 إصابة جديدة و6 وفيات، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 3 ملايين و683 ألفا و367 حالة إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 59 ألفا و982 حالة وفاة.

وسجلت السلطات الصحية في البوسنة والهرسك 89 إصابة جديدة وحالة و3 وفيات جديدة، ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 376 ألفا و526 حالة إصابة وبلغ إجمالي الوفيات 15 ألفا و752 حالة وفاة.

وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 10 حالات إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 978 ألفا و684 حالة إصابة، دون تسجيل حالات وفاة في آخر 24 ساعة، ليستقر إجمالي الوفيات إلى 11 ألفا و951 حالة.

وفي اليونان، أعلنت الهيئة الوطنية للصحة العامة تسجيل 10 آلاف و85 حالات إصابة و46 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 3 ملايين و252 ألفا و122 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و698 وفاة.

أما جارتها قبرص، أعلنت عن تسجيل 1421 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى 459 ألفا و677 حالة، وأضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 988 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة.

وأعلنت سلطات الصحة البريطانية عن تسجيل 1483 حالة وفاة، و148 ألفا و761 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الأسبوع الماضي، ما يرفع عدد من ماتوا في المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بالفيروس إلى 171 ألفا و878 شخص، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 21 مليون و 863 ألفا و944 حالات إصابة.



وأعلنت سلطات الصحة الإيطالية تسجيل 127 حالة وفاة، و27 ألفا و214 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات المسجلة في إيطاليا إلى 161 ألفا و893 حالات، وإجمالي الإصابات إلى 15 مليون و758 ألفا و2 إصابة.



وسجلت باكستان 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1,527,411 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 30,364 حالة وفاة.

وفي البرتغال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 145 حالة وفاة، و59 ألفا و434 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الأسبوع الماضي.

وأبلغت سلطات الصحة في جنوب إفريقيا عن 14 وفاة و1475 إصابة جديدة، ترتفع بها حصيلة الوفيات المسجلة حتى اليوم إلى 100 ألفا و195 حالة، وحصيلة الإصابات التراكمية إلى 3 ملايين و743 ألفًا و582 إصابات.

وأعلنت السلطات الصحية في الدنمارك، عن تسجيل ألف و702 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 2 مليون و952 ألفا و251 إصابة، و11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 6 آلاف و19 حالة، فيما تعافى على مدار أمس، 5 آلاف و307 أشخاص، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 2 مليون و918 ألفا و738 شخصا.

وأعلنت السلطات الصحية في رومانيا، عن تسجيل ألف و524 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 2 مليون و884 ألفا و114 إصابة، وتسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 65 ألفا و366 حالة.

وأعلنت السلطات الصحية في بيلاروسيا، عن تسجيل 247 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابة إلى 974 ألفا و961 إصابة، وتسجي 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 5 آلاف و908 وفيات.

وفي ميانمار، أعلنت السلطات الصحية، عن تسجيل 56 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 612 ألفا و658 إصابة، ولم تسجل السلطات الصحية حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة عن 19 ألفا و434 وفاة.

وفي كوبا، أعلنت السلطات الصحية، عن تسجيل 239 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى مليون و100 ألف و312 إصابة، تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 8 آلاف و522 وفاة.

وفي سويسرا، أعلنت السلطات الصحية، عن تسجيل 1737 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 3 ملايين و579 ألفا و867 إصابة، ولم تسجل السلطات الصحية حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة عن 13 ألفا و810 وفيات.

وفي صربيا، أعلنت السلطات الصحية، عن تسجيل 987 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى مليون و997 ألفا و855 إصابة، وتسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 15 ألفا و936 وفاة.

وأعلنت السلطات الصحية في هولندا، تسجيل 2505 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 8 ملايين و26 ألفا و489 إصابة، وتسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 22 ألفا و167 وفاة.

وفي بوليفيا، أعلنت السلطات الصحية، عن تسجيل 121 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 904 آلاف و29 إصابة، وتسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 21 ألفا و904 وفيات.

