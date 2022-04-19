المشوار الحلقة 18.. هروب «ماهر» و«ورد» من رجال وليد

عرضت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "المشوار"، تتبع أحد الأشخاص لماهر «محمد رمضان»، وزوجته ورد الفنانة دينا الشربيني والوصول لمكانهما.

وشاهد محمد رمضان من أعلى المكان الذي تواجد فيه التفاف رجال وليد حول المكان، فطلب من زوجته مغادرة المكان فورًا، وقام بجلب نجله «رحيم»، وقام بقيادة دراجة نارية وهم معه عليها ليغادروا المكان.

وكانت حياة، «أسما إبراهيم»، شقيقة ورد، قد كشفت لها أنها أصبحت ترى أشباحًا في كل مكان، ومهما يقال عنها أنها مجنونة ولكن الخطر أصبح كثعبان يلتف حول رقبتهم وقامت بمنحها رقم هاتف الضابط «محمد مجدي»، وطالبتها بالتواصل معه لأنه يعرف قصة الآثار التي تورطوا فيها.

كما شهدت الحلقة تخلي عزة، «دينا موسى»، عن شامل «أحمد صفوت»، وظهور منتج جديد في حياتها والذي قام بمنحها رقم هاتفها حتى ينتج لها لأنها كما وصفها نوعية أخرى غير التي يتعاون معها.

قنوات عرض المسلسل

يُعرض مسلسل المشوار يوميًا عبر شاشة قناة dmc الفضائية في تمام الساعة 8:10 مساءً، ويعاد الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا في اليوم التالي ويعرض على شاشة قناة dmc دراما الساعة 11:15 مساءً، والإعادة في تمام الساعة الساعة 4:30 صباحًا.

المسلسل من إخراج محمد ياسين وتأليف محمد فريد، ويضم العمل في بطولته كل من محمد رمضان، عمرو عبدالجليل وكارولين خليل، دينا الشربيني، أحمد مجدي، والعمل من إنتاج ميديا هاب «سعدي - جوهر».