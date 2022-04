الاختيار 3 الحلقة 18.. شقيق الضابط زكريا يكشف ألاعيب «حماه» الإخواني

شهدت الحلقة 18 من مسلسل الاختيار 3 تسليط الضوء على السبل التي كانت تتبعها الجماعة الإرهابية في ضم الشباب إلى حزب الحرية والعدالة، ففي المشهد الذي ضم الضابط زكريا، الفنان كريم عبدالعزيز، وأخوه أخبره أن حماه يأخذه في كافة «المشاوير» التي يقوم بها كما أجبره على الانضمام إلى حزب الحرية والعدالة.

وقال شقيق زكريا: «الراجل دا غريب أوي مُصر ياخدني معاه في كل مشاويره، في الأول كنت بقول إنه بيعتبرني زي ابنه وصمم أعمل عضوية في حزب الحرية والعدالة، أنا مش عارف هو بيعمل إيه ولا الناس إللي بيقابلهم دول مين».

مسلسل «الاختيار 3» دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة المعزول محمد مرسي.



ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من مسلسل «الاختيار3» تسجيلا حول التحالفات الإسلامية والإخوان وحزب النور.

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني



