رصاصة في كل رأس: تفاصيل قتل مقاول لزوجتيه في نهار رمضان بكرداسة

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لضبط مقاول أطلق الرصاص على زوجتيه بمدينة كرداسة، ما أسفر عن مقتلهما في نهار رمضان وفر هاربًا، وتجري الأجهزة تحرياتها اللازمة لضبط المتهم وبيان الدافع وراء ارتكاب الجريمة.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا بالعثور على جثة ربتي منزل داخل شقتهما بمدينة كرداسة، انتقلت على الفور قوات الأمن وتبين من الفحص وجود جثتين لسيدتين كل منهما مصابة برصاصة في الرأس وكلتاهما داخل غرفة واحدة.

وشكّل اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.

وتبين من التحريات بقيادة العميد عمرو البرعي، رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد علي عبد الكريم، مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر من خلال مناقشة سيدة قريبة المجني عليهما قالت إنها أثناء ذهابها لهما داخل المنزل ظهرا فوجئت بزوجهما يخرج مسرعًا من المنزل وملابسه ملطخة بالدماء واستقل سيارته وفر هاربًا ما أثار الشك لديها، فأسرعت داخل المنزل لتعثر على جثة الزوجتين غارقتين في بركة من الدماء.

أضافت التحريات أن الزوج مقاول تزوج من السيدتين منذ قرابة ٤ سنوات في وقت متقارب وأنجب من الأولى طفل ومن الثانية طفلين تبلغ أعمارهم 4 أعوام لسنتين وكانوا متواجدين لدى جدهم وقت تنفيذ المتهم للجريمة.

تم إعداد عدة أكمنة تتبع خط هروب المتهم لإلقاء القبض عليه.