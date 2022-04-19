الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

صفاء حجاج: مشروع «سينما الشعب» يُنشط من طقس الذهاب للسينما فى المحافظات

الناقدة صفاء حجاج
الناقدة صفاء حجاج

قالت الناقدة صفاء الليثى حجاج، إن المهرجانات التى أطلقتها وزارة الثقافة فى المحافظات المصرية سواء السينمائية أو الفنية فى أسوان والإسماعيلية والأقصر كانت تتطلب تنشيطا سينمائيا حتى يتعود المواطنون على رؤية الأفلام السينمائية فى مسارح قصور الثقافة وهو ما يحققه مشروع "سينما الشعب"، حيث إن طقس الذهاب إلى السينما ومشاهدة الأفلام مشاهدة مختلفة يشجع المواطنين على زيارة دور العرض.

وبسؤالها حول بدء المشروع فى جولته الأولى بالمحافظات الأربع "المنوفية والإسكندرية وقنا والجيزة"، قالت "حجاج" لـ"الدستور"، إن هذا الاختيار له دلالة خاصة فى ظل غياب دور العرض السينمائية في بعض المحافظات منذ سنوات مثل المنوفية، كما أن بعض المحافظات شهدت حالة من التطرف خلال العقود الماضية يرجع سببها لغياب السينما فيها.

وفيما يتعلق بأسعار حفلات سينما الشعب، طالبت صفاء حجاج تخفيض أسعارها على أن تكون سعر الحفلة 10 أو 20 جنيهاً حتى لا تثقل على الأسر المصرية التى تتكون من 4 و5 أشخاص .

جدير بالذكر أنه أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة إطلاق مشروع "سينما الشعب .. سينما النهاردة بأسعار زمان"، ويتم تنفيذه بدور العرض السينمائى التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وبإشراف الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية.

 يهدف مشروع "سينما الشعب" إلى تقديم الأعمال السينمائية المعاصرة والحديثة بأسعار رمزية في متناول كل فئات المجتمع والمواطن المصري البسيط، من خلال قصور وبيوت الثقافة المنتشرة في مختلف محافظات مصر.

ويبدأ مشروع "سينما الشعب" بخمس دور عرض في أربع محافظات هي سينما قصر ثقافة قنا، سينما السادات وشبين الكوم بالمنوفية، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة كمرحلة أولى ومن ثم يعمم على باقى المحافظات.

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم فى بيان صحفي، إن المشروع يبرز إيمان الدولة بدور الفنون والثقافة وتأثير القوي الناعمة فى تشكيل الوعي العام، ويأتى ضمن مسارات وزارة الثقافة لدعم صناعة السينما وتعظيم دورها التنويري، حيث يتيح الفرصة لعرض أعمال المبدعين الحديثة والهادفة التي تسهم في الارتقاء بالمجتمع ويفتح آفاقا وأسواقا جديدة للاستثمار الفني أمام الأعمال السينمائية من مختلف دول العالم إلي داخل الوطن، وأضافت أنه حرصا على جذب جميع شرائح المجتمع، وتنفيذا لمبدأ العدالة الثقافية التي تعد أحد محاور عمل وزارة الثقافة تقرر أن يبلغ أسعار التذاكر الخاصة بالعروض ٤٠ جنيها فقط، مشيرة إلى أهمية المشروع فى نشر التنوير والثقافة السينمائية ومجابهة الفكر المتطرف من خلال مواد إبداعية جادة وهادفة، ووصفت المشروع بأنه إضافة حقيقية وفاعلة للأنشطة والفعاليات الإبداعية التي تقدم في المواقع الثقافية، وتابعت أن المرحلة الثانية تشمل ٤ محافظات أخرى هي قصرا ثقافة دسوق وكفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، سينما قصر ثقافة سيوة بمحافظة مطروح، سينما هيبس بالوادي الجديد، سينما قصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء. 

صفاء الليثى حجاج مشروع سينما الشعب الدكتورة ايناس عبد الدايم تامر عبد المنعم هشام عطوة

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