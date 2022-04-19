«كلية الزراعة» بطل الدورة الرمضانية لخماسيات كرة القدم بجامعة سوهاج

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج يصاحبه الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب اشرف القاضي أمين عام الجامعة المباراة النهائية للدورة الرمضانية لخماسيات كرة القدم، تحت شعار "رمضان بيكم أحلى"، بين كليتى الزراعة والتمريض، على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات، بحضور الدكتورة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، والطلاب.

وقال الدكتور عبدالناصر يس، إن المباراة النهائية أسفرت عن فوز كلية الزراعة على كلية التمريض 1/0، مضيفًا أن طلاب من أجل مصر جاءت في المركز الثالث بفوزها على كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 3/1.

من جانبه أوضح صبري إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أنه قد أسفرت نتائج مباريات الدور قبل النهائي فوز كلية التمريض على كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2/0، وفوز كلية الزراعة على طلاب من أجل مصر 5/2.

وأشار نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي إلى أنه قد شارك في الدورة 19 فريق من جميع كليات الجامعة بإجمالي 152 طالبا، تم تقسيمها على أربع مجموعات، موضحاً أن الدورة استمرت لمدة 12 يوما.

كما شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها كلية التربية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، للكشف المبكر عن الإعاقات والمشكلات اللغوية بقري مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، والتي حاضرت بها الدكتورة ياسمين سعد مطر مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي للكشف المبكر للإعاقات والمشكلات اللغوية، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد، وبحضور الدكتور خالد عمران عميد الكلية، الدكتور عماد صموئيل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور فتحي الضبع رئيس قسم الصحة النفسية بالكلية.

وفي بداية كلمته أشاد رئيس الجامعة، بمبادرة الكشف المبكر للإعاقات اللغوية، والتي تندرج تحت المبادرة الوطنية حياة كريمة، التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهي المبادرة المتعددة والمتكاملة الأركان، حيث لا تهدف فقط إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، وذلك من خلال تطوير القري الأكثر احتياجاً، ولكن لها أيضا بعدا إنسانيا ومسؤولية حضارية تكمن في تطوير البشر ساكني هذه القري، موجها شكره للدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على جهودها الكبيرة لإنجاح هذه الحملة التي تأتي للكشف المبكر عن الإعاقات والمشكلات اللغوية بقري حياة كريمة، مضيفاً أنه تم اختيار فريق من طلاب كلية التربية لتدريبهم على تطبيق استمارات المسح للإعاقات المستهدفة.

وأوضح الدكتور خالد عمران، أنه يشارك بالتدريب 50 طالبة من الكلية، ويستمر التدريب لمدة يومين، مضيفاً أنه سيتم تدريب الطلاب على طرق الاكتشاف المبكر وأهم المشكلات والإعاقات المستهدفة في الاكتشاف، وكيفية تطبيق استمارات المسح.

وأضافت الدكتورة ياسمين مطر، أن سبب تزايد حالات الذين يواجهون صعوبات لغوية يرجع إلى فقر البيئة، إضافة إلى مشاكل الوراثة، وكذلك تناول أنواع معينة من الأدوية، فضلا عن التلوث والتعرض للتكنولوجيا الحديثة خاصة الهواتف المحمولة في سن صغير وغيرها، لافتة إلى أنه سوف يتم تنفيذ حملات من فريق الطلاب المشاركين بالتدريب لدور الحضانات والرعاية الاجتماعية ودور المسنين بقري حياة كريمة بالمحافظة.