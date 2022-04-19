عقيلة صالح يطالب جميع المؤسسات بعدم التخاطب باسم حكومة الوحدة الوطنية

طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، جميع المؤسسات والإدارات والمصالح والشركات العامة والخاصة والبعثات الدبلوماسية بعدم التخاطب باسم حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.



وقال مكتب صالح في بيان: "استنادا إلى قرار مجلس النواب رقم 01 لسنة 2022، بشأن تكليف فتحي باشاغا رئيس للحكومة الليبية بعد نيله الثقة من مجلس النواب وفي خطاب وجهه السيد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح للسادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد، طالب رئيس مجلس النواب جميع المؤسسات والإدارات والمصالح والشركات العامة والخاصة وكذلك البعثات الدبلوماسية بعدم التعامل بأي شكل من الأشكال أو التخاطب باسم حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بموجب قرار مجلس النواب القاضي بانتهاء ولايتها في 24 من ديسمبر 2021، وكذلك قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021 بشأن سحب الثقة منها".

وطالب البيان: "بالعمل على إقفال وتجميد كافة سجلات القرارات والدفاتر الخاصة بالصادر والوارد المتعلقة بمراسلات الحكومة منتهية الولاية، على أن يكون التعامل مع الحكومة الليبية دون غيرها باعتبارها السلطة التنفيذية صاحبة الشرعية وفقا لقرار مجلس النواب، واتخاذ اللازم ضد المخالفين".