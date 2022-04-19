الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماليزيا تطالب بوقف الأعمال الوحشية التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى فى حق الفلسطينيين

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

طالبت ماليزيا الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بالتدخل لوقف الأعمال الوحشية التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين والمسجد الأقصى.

 

ودعا وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبدالله، الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي بالتدخل لوقف الأعمال الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين.

 

وقال عبدالله في مؤتمر صحفي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، إنه سيطلب من بعض وزراء خارجية دول لديها موقف جيد للتحدث مع إسرائيل ومحاولة إقناعهم لوقف الأعمال الوحشية، محذرًا من تكرار ما حدث في العام الماضي، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

 

وأوضح عبدالله أن ماليزيا رغم كونها دولة صغيرة ستحاول التحدث مع الدول والمنظمات الدولية لوقف استمرار الفظائع المرتكبة في فلسطين.

وفى وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، موقف السودان الثابت تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.


واستقبل الصادق، اليوم الثلاثاء، سفير فلسطين بالسودان سمير عبدالجبار طه، وبحثا العلاقات الجيدة التي تربط البلدين والقيادتين على مر السنين.


وتطرقت المباحثات إلى الأوضاع التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة هذه الأيام إثر الاعتداءات التي تنفذها سلطات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس الشريف.

 

وأدان وزير الخارجية السوداني، الممارسات القمعية التي تقوم بها سلطة الاحتلال ضد مرتادي المسجد الأقصى المبارك من الصائمين والمصلين.

 

كما أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، حرص المملكة العربية السعودية على موقفها الثابث من القضية الفلسطينية، لإقامة دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للشرعية الدولية.


جاء ذلك في رسالة خادم الحرمين الشريفين، التي سلمها السفير السعودي لدى الجزائر عبدالله بن ناصر البصيري، خلال استقبال الرئيس تبون له اليوم الثلاثاء.

الامم المتحدة الإحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى وزير الخارجية الماليزي حق الفلسطينيين

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