أهلا بالعيد.. إقبال كبير على شراء الملابس بمنطقة إمبابة

حالة من البهجة والسعادة سيطرت على مختلف المناطق والشوارع بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك وانتهاء شهر رمضان المبارك، والذي يستعد فيه المواطنون لشراء ملابس جديدة لارتدائها خلال أيام العيد، وشهدت شوارع منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة زحام شديد من قبل المواطنين خلال الأيام الجارية، إقبالا منهم على شراء الملابس الجديدة قبل قدوم عيد الفطر المبارك.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الملابس لهذا العام إلا أن مختلف المحال والشوارع شهدت زحام وإقبال شديد من قبل المواطنين، رغبة منهم في شراء ملابس العيد، ورصدت "الدستور" إقبال المواطنين على المحال ومعرفة الأسعار خلال الموسم الجاري.

يقول مجدي ماهر صاحب إحدى محال الملابس بمنطقة إمبابة، إن هناك ارتفاع حاد في أسعار الملابس خاصة ملابس الأطفال، والتي تجاوزت الـ٨٠٠ و٩٠٠ جنيه للطقم الواحد، لافتا إلى أن هناك ركود في حركة البيع والشراء على عكس الأعوام الماضية على الرغم من الإقبال الشديد إلا أن المواطن الذي كان يقبل على شراء أكثر من طقم وقطعة يكتفي بشيء واحد بسبب رفع الأسعار.

ومن جانبه أوضح محمد ممدوح صاحب إحدى محال الملابس، أن سبب ارتفاع الأسعار هو ارتفاع أسعار الخامات إلا أن هناك إقبال جيد على حركة البيع والشراء، خاصة على ملابس الاطفال والتي شهدت انتعاشا كبير، مشيرا إلى أن منطقة إمبابة تعتبر من المناطق الشعبية وتحتوي على محال أسعارها مخفضة مقارنة بالمحال الموجودة بالعاصمة والأماكن الراقية.

وأضاف محمود سعيد، صاحب إحدى محال الملابس، أن الإقبال بدأ منذ بداية شهر رمضان الكريم وتزايدت حركة البيع والشراء بمجرد الدخول في منتصف الشهر الكريم، مؤكدا أن هناك إقبال وزحام بشكل يومي من بعد الإفطار وحتى منتصف الليل، إلا أن الكمية المطلوبة انخفضت بالنسبة للمواطن، خاصة وأن عيد الفطر يأتي تزامنا مع العام الدراسي الجاري وكل منهما يحتاج مصاريف وتكاليف.