الثلاثاء 19 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أهلا بالعيد.. إقبال كبير على شراء الملابس بمنطقة إمبابة

ملابس العيد
ملابس العيد

حالة من البهجة والسعادة سيطرت على مختلف المناطق والشوارع بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك وانتهاء شهر رمضان المبارك، والذي يستعد فيه المواطنون لشراء ملابس جديدة لارتدائها خلال أيام العيد، وشهدت شوارع منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة زحام شديد من قبل المواطنين خلال الأيام الجارية، إقبالا منهم على شراء الملابس الجديدة قبل قدوم عيد الفطر المبارك.

278534469_1449348398816960_8481879702362536599_n

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الملابس لهذا العام إلا أن مختلف المحال والشوارع شهدت زحام وإقبال شديد من قبل المواطنين، رغبة منهم في شراء ملابس العيد، ورصدت "الدستور" إقبال المواطنين على المحال ومعرفة الأسعار خلال الموسم الجاري.

278588584_1588114458227631_8985469009512802040_n

يقول مجدي ماهر صاحب إحدى محال الملابس بمنطقة إمبابة، إن هناك ارتفاع حاد في أسعار الملابس خاصة ملابس الأطفال، والتي تجاوزت الـ٨٠٠ و٩٠٠ جنيه للطقم الواحد، لافتا إلى أن هناك ركود في حركة البيع والشراء على عكس الأعوام الماضية على الرغم من الإقبال الشديد إلا أن المواطن الذي كان يقبل على شراء أكثر من طقم وقطعة يكتفي بشيء واحد بسبب رفع الأسعار.

278625065_1625639634502912_499535529383849390_n

ومن جانبه أوضح محمد ممدوح صاحب إحدى محال الملابس، أن سبب ارتفاع الأسعار هو ارتفاع أسعار الخامات إلا أن هناك إقبال جيد على حركة البيع والشراء، خاصة على ملابس الاطفال والتي شهدت انتعاشا كبير، مشيرا إلى أن منطقة إمبابة تعتبر من المناطق الشعبية وتحتوي على محال أسعارها مخفضة مقارنة بالمحال الموجودة بالعاصمة والأماكن الراقية.

277924617_554157179376003_6451159004767137649_n

وأضاف محمود سعيد، صاحب إحدى محال الملابس، أن الإقبال بدأ منذ بداية شهر رمضان الكريم وتزايدت حركة البيع والشراء بمجرد الدخول في منتصف الشهر الكريم، مؤكدا أن هناك إقبال وزحام بشكل يومي من بعد الإفطار وحتى منتصف الليل، إلا أن الكمية المطلوبة انخفضت بالنسبة للمواطن، خاصة وأن عيد الفطر يأتي تزامنا مع العام الدراسي الجاري وكل منهما يحتاج مصاريف وتكاليف.

278294845_538862241003064_5391904125499193617_n
عيد الفطر شهر رمضان ملابس جديدة أيام العيد منطقة إمبابة ارتفاع أسعار الملابس

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصة التنظيم الإرهابى الذى استهدف كل أعداء الإخوان

الأكثر قراءة

مفاجأة فى أقوال «طفلة البلكونة»: «أبويا أنقذنى.. وأحد الجيران صور الفيديو»

«الإفتاء» تكشف طريقة حساب زكاة الفطر فى رمضان 2022 وموعد إخراجها

«الأعلى للإعلام» يصدر بيانًا بشأن مباراة الأهلى والرجاء

محمد الباز يحاور عبدالرحيم كمال: أنا آسر الشيخ عرفات وأسيره

الاختيار 3 الحلقة 17|من هو محمد نور الذي تردد اسمه في تسريب مرسي والشاطر؟

الاختيار 3 الحلقة 18.. الأمن يخترق خلية أبو منير عبر إسراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيريني سمير حكيم

عزيزى المواطن.. الشمس لا تُشرِقُ لك وحدك

حسين دعسة

الملك الوصي الهاشمي عبدالله الثاني.. سلام القدس أولا

إبراهيم داود

مع الأبنودى فى كل الأوقات

محمد المعتصم

المؤلِفون فى الأرض.. عبدالمالك وسرحان ودويدار نموذجًا «1»

ماجد حبته

دكان الفرحة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

هل للإعلانات من ترياق؟

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

مستشار الرئيس الفلسطينى يدين حرق نسخة من القرآن بالسويد

رغم إنكارها إطلاق الصاروخ.. لماذا ردت إسرائيل بالهجوم على مواقع حماس؟

إصابة 5 فلسطينيين بالمطاطي خلال تأمين الاحتلال اقتحام المستوطنين شمال نابلس