الحبس سنة لـ10 متهمين باستعراض القوة وحيازة الأسلحة في الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة، اليوم الثلاثاء، بالحبس سنة مع الشغل لـ 10 متهمين حضوريا من الثانى حتى التاسع غيابيا للمتهم الأول والعاشر لاتهامهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد باستخدامها تجاه بعضهم البعض والأهالى بقصد الترويع والتخويف ومحاولة فرض السيطرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار خالد عبد الحميد السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبدالهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، وأمانة سر سامح إبراهيم الموافى وأحمد عاشور الدريني وتامر عبد المعبود المتولي في القضية 4280 لسنة 2022 جنايات مركز المنصورة والمقيدة كليا برقم 649 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة.

وأحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، محكمة جنايات المنصورة كلا من "طارق.م. ع"، "محمود.م .م"،31 عامًا، صاحب مطبعة مقيم قرية شها التابعة لمركز المنصورة ، "محمد .م. ع"،43 عامًا، كاتب بمستشفى دكرنس العام مقيم بقرية سلامون القماش مركز المنصورة، "أشرف . ع.أ"، 54عامًا، صاحب مصنع تريكو مقيم بقرية سلامون القماش مركز المنصورة ، "محمد .ج .ا"، 36عامًا، سائق ومقيم بقرية سلامون القماش مركز المنصورة ، "فاروق .م.ع "، "عبدالرحمن. م.ع "، "أحمد. م .م"،32 عامًا، مدرب كمال الأجسام مقيم بقرية شها مركز المنصورة ، "شادى .ط .م"، 30 عامًا، مهندس مدني مقيم بقرية شها مركز المنصورة، "عوض .م.ع"، لأنهم بتاريخ 5 مارس 2022 بدائرة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد واستخدامها قبل بعضهم البعض والأهالى بقصد الترويع والتخويف ومحاولة فرض السيطرة والتأثير على الإرادة وإلحاق الأذى المادي والمعنوي وتكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياتهم للخطر حال حيازتهم أسلحة نارية بندقية خرطوش ومحدث صوت والشروع فى قتل شخصين وحيازة أسلحة نارية وبيضاء سكاكين وشوم.

وقد وقع على هذه الجريمة عدة جرائم واتهام المتهم الأول بالشروع فى قتل المجنى عليهما محمد وائل محمد مختار ، ومحمد حمدان عوض، عمدا بان أطلق صوبهما من بندقية خرطوش عدة أعيرة نارية فأحدث إصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية ، واتهام من المتهم الأول حتى السابع أسلحة نارية وذخيرة وبيضاء سكاكين وشوم واتلاف سيارة مملوكة للمجني عليه "احمد مجدى"، واتهام المتهمين من الثامن حتى العاشر بحيازة سلاح محدث صوت وذخيرة بدون ترخيص وإطلاق أعيرة نارية.