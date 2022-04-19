الثلاثاء 19 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 5 سنوات لعامل هدد شخصًا بإرسال صور خادشة على هاتفه بالدقهلية

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات المنصورة، اليوم، عاملًا بالسجن المشدد 5 سنوات فى اتهامه بتهديد أحد الأشخاص عبر مراسلات أحد التطبيقات بإفشاء صور مخلة بالشرف جرت له فى مكان خاص مقابل دفع مبالغ مالية، في القضية 7348 لسنة 2019 جنايات مركز المنصورة  والمقيدة كليًا برقم  2515 لسنة 2019 كلي جنوب المنصورة.

كان المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال "ف.م. "، هارب، 27 عامًا، مقيم بدواى – مركز المنصورة لأنه  بتاريخ سابق على 30/1/2018 بدائرة مركز المنصورة –  هدد المجني عليه "م .ع. "، عن طريق مراسلات عبر تطبيق "فايبر" بإفشاء صور مخلة بالشرف جرت له  في مكان خاص وكان هذا التهديد مصحوبًا بطلب وهو دفع المجني عليه مبلغًا ماليًا على النحو المبين بالتحقيقات.

وتضمن أمر الإحالة قيام المتهم نقل بجهاز من الأجهزة صورًا مخلة بالشرف للمجني عليه قاصدًا من ذلك الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة له على النحو المبين بالتحقيقات، كما  تعمد إزعاج المجني عليه  بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بفرع شرق الدلتا، عن قيام المتهم بإرسال رسائل كتابية وصور مخلة للمجني عليه عبر أحد التطبيقات بهاتفه وتهديده بإفشاء تلك الصور التي تحصل عليها فى مكان خاص لحمله على تقديم مبالغ مالية له.

وأٌثبت تقرير الفحص الفني للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من تضرر المجني عليه من تلقي رسائل تهديد وابتزاز جنسي وطلب مبالغ مالية منه بواسطة شريحة هاتف محمول مسجلة باسم المتهم.

محكمة جنايات المنصورة عامل السجن المشدد 5 سنوات تهديد مراسلات صور مخلة بالشرف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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