الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث سير بطريق الغردقة ـ سفاجا

ارشيفية
ارشيفية

لقيت سيدة مصرعها بينما أصيب 3 أشخاص آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "سفاجا - الغردقة"، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى سفاجا المركزي، وتم إخطار الجهات المختصة لتحرير محضر بالواقعة.

تلقي اللواء محيى سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي رقم 2996 ط ر ف، بمنطقة الكيلو 8 طريق "سفاجا- الغردقة" مما أسفر الحادث عن مصرع سيدة وإصابة 3 آخرين.

وعلي الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين مستشفى سفاجا المركزى لتلقي العلاج وإيداع الجثة مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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