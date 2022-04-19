محافظ الإسكندرية يشدد على تهيئة المناخ لعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على تكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لطلاب المحافظة لأداء الامتحانات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن مديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتور محمد سعد مدير المديرية أنهت استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل وامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي “2021 - 2022”، على أن تبدأ الامتحانات في 19 أبريل الجاري وتنتهي في 26 من مايو المقبل.

ووجّه محافظ الإسكندرية باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، مُشددًا على ضرورة تعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة والتنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بارتداء الكمامات واستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة وفي حالة ظهور أي أعراض مرضية على الطالب قد تؤثر عليه أو على المحيطين به يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الطالب، وكذلك نشر ملصقات طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها باللجان، وأصدر المحافظ تعليماته لكافة الأجهزة التنفيذية والأحياء والمرافق العامة للتعاون مع تعليم الإسكندرية لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب، ومراعاة أيام الأعياد للإخوة الأقباط في الجداول الامتحانية .

من جانبه عقد الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم ونادية فتحي وكيل المديرية اجتماعًا موسعًـا ضم جميع الجهات التنفيذية المسئولة عن سير الامتحانات بالمديرية، مشددًا خلاله على الالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وشدَّد “سعد” على توفير الأثاث اللازم، لافتا إلى أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة لمتابعة فتح وغلق حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية وانتظام اللجان الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الإمتحانات ودليل اللجان في مكان واضح وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية، ومراعاة الدقة في تقدير الدرجات والمراجعة ورصد الدرجات، وأكد على موجهي عموم المواد والموجهين الأوائل أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية بعيدة كل البعد عن أي إيحاءات سياسية أو دينية أو حزبية أو أية إيحاءات من شأنها إثارة القلق والبلبلة لدى الرأي العام .

وفي سياق متصل؛ وجَّه «سعد» بضرورة تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح عدد الطلاب 16 طالبا بكل لجنة بدلا من (20) طالبا للمحافظة على التباعد والمسافات البينية الآمنة أثناء سير الإمتحان، مُوضحًا أنه على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة الالتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميًا، وكذلك تنظيم دخول الأعضاء من بوابات اللجنة ويكون انصراف الأعضاء بعد انتهاء العمل اليومي على دفعات وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقر لجنة النظام والمراقبة.

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية في الفترة من 21 حتى 26 مايو المقبل.