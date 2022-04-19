الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرهان يدعو لتوسيع دائرة المشاركة للقوي السياسية المؤمنة بالتغيير

البرهان خلال لقاء
البرهان خلال لقاء مجلس حكماء السودان

أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الثلاثاء، بالدور الكبير الذي يضطلع به مجلس حكماء السودان في تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف السياسية وإتخاذ الحوار منهجاً لإدارة الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي وتغليب صوت الحكمة وضبط النفس. 

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه اليوم وفد مجلس حكماء السودان، مشددا في الوقت ذاته على  ضرورة توسيع دائرة المشاركة لجمع كل القوي السياسية المؤمنة بالتغيير، بحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

ورحب البرهان بمبادرة الحكماء  لتوحيد وتنسيق المبادرات الوطنية التي تصب في إطار الجهود الوطنية المخلصة لحل الأزمة السياسية الراهنة. 

ومن جانبه أوضح علاء الدين الزاكي عضو مجلس حكماء السودان أن الوفد اطلع رئيس مجلس السيادة على نتائج المشاورات واللقاءات التي تمت مع القوى السياسية والحزبية مشيرا إلى أن المجلس أقام عدة ورش عمل لتحليل وجمع المبادرات المطروحة لحل الازمة والمقدرة ب ٣٥ مبادرة  ضمت عدد من مناديب الأحزاب والقوي السياسية والمجتمعية لعمل مصفوفة  ومقترح للوثيقة الدستورية .

وقال الزاكي إن رئيس مجلس السيادة أمن علي كافة الحلول والرؤى المقترحة، موضحا أن الأيام المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق بين كافة المبادرات لإيجاد صيغة وطنية مشتركة لحل الازمة السياسية الراهنة، ومعربا عن أمله في أن الازمة في طريقها للإنفراج خلال الأيام القليلة.

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