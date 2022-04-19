الثلاثاء 19 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 3 أطنان دواجن مجهولة المصدر داخل ثلاجة بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية

ضبطت الأجهزة الأمنية 3,15 طن "دواجن"  مجهولة المصدر داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالجيزة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

كانت قد وردت معلومات إلى رئيس مباحث التموين بالجيزة تفيد قيام صاحب ثلاجة لحفظ السلع الغذائية يقوم بتخزين كميات كبيرة من الدواجن بدون بيانات "مجهولة المصدر".

وبإجراء التحريات تبين أن الدواجن يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة واللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبوالخير النائب الأول لمدير المباحث، وبقيادة العميد يحيى زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة، تم ضبط المدير المسئول عن  الثلاجة، وعثر بداخله على (3,15 طن دواجن ومقطعاتها) "دواجن" داخل الثلاجة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية دواجن مجهولة المصدر ثلاجة الجيزة السلع الغذائية

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وائل لطفي

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