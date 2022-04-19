محافظ الفيوم يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقريتي دفنو وقلهانة بإطسا

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، عدداً من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي يجرى تنفيذها بقريتي دفنو وقلهانة التابعتين لمركز إطسا، للوقوف على سير العمل ومعدلات التنفيذ بتلك المشروعات، بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، والدكتور محمود القللي، منسق مؤسسة "حياة كريمة" بالفيوم.

بدأت الفعاليات، بتفقد محافظ الفيوم، لأعمال رفع كفاءة وتطوير مركز شباب قرية دفنو، والذي بلغت نسبة التنفيذ به 70% بتكلفة 6 مليون جنيه، إضافة لتطوير المبنى الإداري لمركز شباب قرية قلهانة على مساحة 250 متراً، حيث بلغت نسبة التنفيذ به 75%، بتكلفة 6 ملايين جنيه.

كما تفقد المحافظ، المجمع الخدمي بقرية قلهانة، الذي يضم وحدةً محليةً، ومكتباً للتموين، وسجلاً مدنياً، وشهراً عقارياً، ومكتباً للبريد وآخر للتضامن الاجتماعي، ومركزاً تكنولوجياً، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمبنى نحو 9,2 مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال به نحو 88 %، ومزمع الانتهاء منه نهاية شهر مايو القادم، كما تفقد المحافظ المجمع الزراعى بالقرية نفسها على مساحة 600 متراً مربعاً، بتكلفة 5,4 مليون جنيه، ويضم جمعيةً زراعيةً، ووحدةً بيطريةً، ومركزاً للإرشاد الزراعي، وبلغت نسبة التنفيذ به 44%.

واختتم محافظ الفيوم جولته، بتفقد مشروع إحلال وتجديد وحدة طب الأسرة بقرية قلهانة، المقامة على مساحة 1200 متراً مربعاً، وبلغت نسبة التنفيذ بها 30 %، وخلال تفقده لأعمال إحلال وتجديد وحدة طب الأسرة، عرض أحد المواطنين مطلباً بشأن عملية إحلال وتجديد مصلي مجاور للوحدة، وعلى الفور وجه محافظ الفيوم، رئيس مركز ومدينة إطسا بإعداد المقايسة اللازمة للمصلي.

وأكد محافظ الفيوم، على مسئولي الشركات المنفذة، الاستعانة بالعمالة المحلية من أهالي القرى التى يتم تنفيذ المشروعات بها، لتوفير فرص عمل للشباب، وتحريك عجلة الاقتصاد، فضلاً عن الالتزام بتنفيذ كافة الأعمال وفقاً للاشتراطات الفنية والمقاييس الهندسية، مع مراعاة الإلتزام بالجداول الزمنية والمواعيد المحددة لإنهاء المشروعات.