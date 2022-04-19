الثلاثاء 19 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الفيوم يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقريتي دفنو وقلهانة بإطسا

محافظ الفيوم يتفقد
محافظ الفيوم يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقريتي دفنو وقلهانة

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، عدداً من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي يجرى تنفيذها بقريتي دفنو وقلهانة التابعتين لمركز إطسا، للوقوف على سير العمل ومعدلات التنفيذ بتلك المشروعات، بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، والدكتور محمود القللي، منسق مؤسسة "حياة كريمة" بالفيوم.

IMG-20220419-WA0075

بدأت الفعاليات، بتفقد محافظ الفيوم، لأعمال رفع كفاءة وتطوير مركز شباب قرية دفنو، والذي بلغت نسبة التنفيذ به 70% بتكلفة 6 مليون جنيه، إضافة لتطوير المبنى الإداري لمركز شباب قرية قلهانة على مساحة 250 متراً، حيث بلغت نسبة التنفيذ به 75%، بتكلفة 6 ملايين جنيه.

IMG-20220419-WA0077

كما تفقد المحافظ، المجمع الخدمي بقرية قلهانة، الذي يضم وحدةً محليةً، ومكتباً للتموين، وسجلاً مدنياً، وشهراً عقارياً، ومكتباً للبريد وآخر للتضامن الاجتماعي، ومركزاً تكنولوجياً، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمبنى نحو 9,2 مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال به نحو 88 %، ومزمع الانتهاء منه نهاية شهر مايو القادم، كما تفقد المحافظ المجمع الزراعى بالقرية نفسها على مساحة 600 متراً مربعاً، بتكلفة 5,4 مليون جنيه، ويضم جمعيةً زراعيةً، ووحدةً بيطريةً، ومركزاً للإرشاد الزراعي، وبلغت نسبة التنفيذ به 44%.

IMG-20220419-WA0076

واختتم محافظ الفيوم جولته، بتفقد مشروع إحلال وتجديد وحدة طب الأسرة بقرية قلهانة، المقامة على مساحة 1200 متراً مربعاً، وبلغت نسبة التنفيذ بها 30 %، وخلال تفقده لأعمال إحلال وتجديد وحدة طب الأسرة، عرض أحد المواطنين مطلباً بشأن عملية إحلال وتجديد مصلي مجاور للوحدة، وعلى الفور وجه محافظ الفيوم، رئيس مركز ومدينة إطسا بإعداد المقايسة اللازمة للمصلي.

IMG-20220419-WA0072

وأكد محافظ الفيوم، على مسئولي الشركات المنفذة، الاستعانة بالعمالة المحلية من أهالي القرى التى يتم تنفيذ المشروعات بها، لتوفير فرص عمل للشباب، وتحريك عجلة الاقتصاد، فضلاً عن الالتزام بتنفيذ كافة الأعمال وفقاً للاشتراطات الفنية والمقاييس الهندسية، مع مراعاة الإلتزام بالجداول الزمنية والمواعيد المحددة لإنهاء المشروعات.

محافظ الفيوم يتفقد حياة كريمه بقريتي دفنو وقلهانة بإطسا

رئيس التحرير

وائل لطفي

العائدون.. أحفاد «محسن ممتاز» يواجهون داعش

الأكثر قراءة

«الأعلى للإعلام» يصدر بيانًا بشأن مباراة الأهلي والرجاء

ميناء دمياط يوضح حقيقة غرق سفينة على حدود تونس

الاختيار 3 الحلقة 17|من هو محمد نور الذي تردد اسمه في تسريب مرسي والشاطر؟

مفاجأة فى أقوال «طفلة البلكونة»: «أبويا أنقذنى.. وأحد الجيران صور الفيديو»

تعرف على مقدار زكاة الفطر 2022 بالمال للفرد

الرئيس السيسى يعزى نظيره الجنوب إفريقى فى ضحايا «فيضانات دیربان»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

هل للإعلانات من ترياق؟

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

أحمد سعد زايد

الإلحاد كناتج لتيارات العنف الأصولى

ماجد حبته

لخبطة الإجازات الرسمية!

محمود خليل

إفطار «ألف ليلة».. وسحور «أحسن القصص»

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

رغم إنكارها إطلاق الصاروخ.. لماذا ردت إسرائيل بالهجوم على مواقع حماس؟

إصابة 5 فلسطينيين بالمطاطي خلال تأمين الاحتلال اقتحام المستوطنين شمال نابلس

بعد إطلاق الصواريخ.. هل اقتربت المواجهة العسكرية بين حماس وإسرائيل؟