الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

ضبط سيارة محملة بـ 6 أطنان قمح محلي دون تصريح في الفيوم

محافظ الفيوم: ضبط
محافظ الفيوم: ضبط سيارة نصف نقل محملة بــ6 أطنان قمح محلي بد

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمكنت من ضبط سيارة نصف نقل محملة بعدد 6 أطنان و80 كيلو قمح محلي دون تصريح، لافتاً إلى أنه تم التحفظ على الأقماح المضبوطة بصوامع طامية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت حملة مكبرة من مجلس مدينة طامية ومديريتي الزراعة والتموين، قد تمكنت من ضبط السيارة المذكورة عند عزبة أحمد المصري التابعة للوحدة المحلية بقرية فانوس بمركز طامية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية بمعرفة مديرية التموين.

وأكد محافظ الفيوم ضرورة متابعة محصول القمح هذا العام بدءاً من مرحلة الحصاد حتى التوريد للصوامع والشون والهناجر، مشدداً على إحكام الرقابة واليقظة التامة، لحظر خروج الأقماح خارج المحافظة، والتفتيش على كافة الطرق ومنافذ ومداخل المحافظة، ومدشات الغلال ومزارع الماشية وأماكن تخزين القمح والتجار، لمنع تداول أي أقماح بشكل غير رسمي إلا بتصريح كتابي من التموين، مع توقيع عقوبات رادعة على المخالفين.

وكان قد تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، معرض بيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، بميدان إطسا بمركز إطسا، بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية تنظيم مثل هذه المعارض لدورها في رفع العبء عن كاهل المواطنين، مؤكداً حرص المحافظة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار.

وخلال تفقد المحافظ، لأقسام المعرض المختلفة اطمأن على توافر وجودة المعروض من السلع الغذائية والخضر والفاكهة، موجهاً رئيس مركز ومدينة إطسا بتكثيف المرور على السويقات للتأكد من توافر الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة بشكل دوري، كما ناقش عدداً من البائعين والمواطنين حول أسعارها حالياً قياساً بالأيام الماضية، حيث أكد الجميع أن الأسعار شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة.

محافظ الفيوم ضبط سيارة 6 أطنان قمح محلي بدون تصريح

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