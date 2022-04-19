الحبس 3 سنوات لـ«مستريحة كرداسة» فى اتهامها بالنصب على المواطنين

قضت محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة، بمعاقبة سيدة بالحبس 3 سنوات فى اتهامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بلغت ٣٢ مليون جنيه.

تحقيقات النيابة كشفت عن تلقى قسم شرطة كرداسة عدة بلاغات من المواطنين مفادها قيام سيدة تدعي “أميرة”، بالنصب عليهم عن طريق إيهامهم بعمل مشروعات وهمية واستولت منهم على مبالغ مالية بلغت ٣٢ مليون جنيه.

وبالتحرى تبين صحة الواقعة وتم القبض على المتهمة وأمرت النيابة بحبسها .

كانت قد أصدرت المحكمة قرارها فى أول درجة بحبسها ٤ سنوات وتقدمت المتهمة باستئناف وقضت المحكمة بتخفيف الحكم إلى ٣ سنوات.