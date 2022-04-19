الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موريتانيا تنضم لاتفاقية إنشاء الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

الجامعة العربية
الجامعة العربية

وقع سيدي محمد محمد عبد الله سفير موريتانيا بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية بتفويض من وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج، والسفير الدكتور محمد الأمين ولد أكيك الأمين العام المساعد للجامعة رئيس قطاع الشؤون القانونية، على محضر انضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية، لاتفاقية إنشاء الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق أهداف الأكاديمية ورسالتها العلمية المتمثلة في دعم وتطوير قطاع النقل البحري، وإعداد الكوادر المؤهلة، للإدارة والهندسة والحاسوب والعلوم المختلفة في الدول الأعضاء.
الجدير بالذكر أن الاتفاقية المعدلة دخلت حيز النفاذ بتاريخ 22 أبريل 2000، كما تعتزم الأكاديمية فتح فرع لها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية نهاية العام الجاري.

موريتانيا الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا النقل البحري الجامعة العربية

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