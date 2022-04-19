الثلاثاء 19 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الرئاسي اليمني» يؤدي اليمين أمام البرلمان في عدن

رشاد العليمي
رشاد العليمي

أدى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي وأعضاء المجلس اليمين الدستورية في مدينة عدن أمام رئيس وأعضاء مجلس النواب بحضور رئيس الحكومة ووزرائها.


وذكرت قناة (الإخبارية اليمنية)، اليوم الثلاثاء، أن الجلسة تمت في ظل إجراءات أمنية مشددة، وعززت قوات الأمن إجراءاتها حول موقع انعقاد الجلسة وانتشر مئات الجنود في شوارع المدينة الساحلية الجنوبية.


ومن جانبه، أوضح مجلس النواب أن عودة رئيسه ومعه الأعضاء إلى عدن، يأتي في إطار التئام كافة مؤسسات الدولة بالعاصمة المؤقتة؛ حيث سيعقد البرلمان دورته الأولى من دور الانعقاد الثاني، لمناقشة مختلف القضايا وتشكيل أجهزته ولجانه.

الرئاسي اليمني البرلمان في عدن اليمن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن

رئيس التحرير

وائل لطفي

العائدون.. أحفاد «محسن ممتاز» يواجهون داعش

الأكثر قراءة

«الأعلى للإعلام» يصدر بيانًا بشأن مباراة الأهلي والرجاء

الرئيس يوجه بتوطين الصناعات الاستراتيجية وإنهاء استكمال منظومة المعلومات المسبقة للإفراج الجمركي

الطيب: المسيحيون ليسوا أهل الذمة.. ولا يجوز للمسلم مسَّ التوراة والإنجيل دون طهارة

الاختيار 3 الحلقة 17|من هو محمد نور الذي تردد اسمه في تسريب مرسي والشاطر؟

يومان بأجر إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص

حجب 12 موقعًا للإساءة وامتهان الأديان ونشر أخبار كاذبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

هل للإعلانات من ترياق؟

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

أحمد سعد زايد

الإلحاد كناتج لتيارات العنف الأصولى

ماجد حبته

لخبطة الإجازات الرسمية!

محمود خليل

إفطار «ألف ليلة».. وسحور «أحسن القصص»

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

رغم إنكارها إطلاق الصاروخ.. لماذا ردت إسرائيل بالهجوم على مواقع حماس؟

إصابة 5 فلسطينيين بالمطاطي خلال تأمين الاحتلال اقتحام المستوطنين شمال نابلس

بعد إطلاق الصواريخ.. هل اقتربت المواجهة العسكرية بين حماس وإسرائيل؟