محافظ مطروح والسكرتير العام يستقبلان رئيس مدينة الضبعة الجديد

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح داخل مكتبه، الثلاثاء، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، الدكتور عماد الدين عبد الله، رئيس مركز ومدينة الضبعة الجديد، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله.

أكد محافظ مطروح تقديم كل الدعم لخدمة أهالي الضبعة، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة لإنجاز المشروعات والخدمات المقدمة واستكمال مشروعات البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين مع الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم والتواصل الدائم والمستمر معهم.

وقام العميد عصام عبدالغني، رئيس مركز ومدينة الضبعة السابق في ١٧ فبراير ٢٠٢٢، بافتتاح فعاليات دورة الوفاء الرمضانية (للمصالح الحكومية) الدورة الرمضانية، بحضور إبراهيم عبدالعال، نائب رئيس المركز وعبدالفتاح حامد، مدير مكتب المتابعة وعددًا من العاملين بالمدينة.

وأهدى رئيس مدينة الضبعة الدورة الرمضانية إلى روح المغفور له الزميل فتحي مرتاح، مقدما الشكر للقائمين على هذا العمل الذي يوضح مدى الترابط بين الزملاء في جميع المصالح الحكومية بنطاق المركز.

وأكد رئيس مدينة الضبعة إخراج نموذج يحترم للجميع، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية المركز في دعم الرياضة بنطاق المركز واستمرارًا لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالاهتمام بالرياضة بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

وتفقد رئيس مركز ومدينة الضبعة السابق في مارس 2022 استعدادات وتجهيز منفذ اهلا رمضان لبيع السلع المخفضة للمواطنين تمهيدًا لافتتاحه، بحضور إبراهيم عبد العال نائب رئيس المركز وعبدالفتاح حامد مدير مكتب المتابعة.

وأوضح رئيس مدينة الضبعة بأنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن المواطنين سيتم افتتاح معرض أهلاً رمضان الذي يضم جزارة لبيع اللحوم وكذلك السلع الغذائية الاساسية لتلبية احتياج أهالينا.

وأضاف رئيس مدينة الضبعة أن هذه المبادرة تأتي تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وضمن استراتيجية المركز في تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير الخدمات المقدمة للمواطن بنطاق المركز.