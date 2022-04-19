الثلاثاء 19 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن إعادة تنظيم هيئة الطرق والكباري

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري.

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار رقم 155 لسنة 2022، بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيدي تحرير سيناء والفطر المبارك.

وتشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية، برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون؛ للنظر فيمن يستحق العفو وفقًا لأحكام هذا القرار.

نشر القرار في الجريدة الرسمية، بعددها الصادر اليوم.

الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء رئيس الجمهورية قرار رئيس الجمهورية الهيئة العامة للطرق والكباري

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