الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مطرانا «الأسقفية» يدعوان الإمام الأكبر لافتتاح مركزًا للدراسات الإسلامية المسيحية

سامي فوزي
سامي فوزي

التقى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، اليوم الثلاثاء، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بصحبة الدكتور منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الشرفي، وذلك بمقر مشيخة الأزهر الشريف.

قدم مطرانا الكنيسة الأسقفية للإمام الأكبر دعوة لحضور افتتاح مركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة الذي تفتتحه الكنيسة في السابع والعشرين من أبريل الجاري بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بغرض دفع مجال الحوار الإسلامي المسيحي في مصر والشرق الأوسط، وتقديم مبادرات مجتمعية من شأنها التأكيد على التعايش المشترك بين المسلمين والمسيحيين على أن يعمل المركز الجديد بالتنسيق مع جامعة الأزهر والمؤسسات الإسلامية الرسمية.

من جانبه، أكد دكتور سامي فوزي رئيس الأساقفة على العلاقات القوية التي تجمع الكنيسة الأنجليكانية بمشيخة الأزهر الشريف في مجال الحوار الديني لاسيما اتفاقية الحوار الأنجليكاني الإسلامي التي تم توقيعها بين رئيس أساقفة كانتربري وشيخ الأزهر عام ٢٠٠١.

فيما أعرب الإمام الأكبر عن سعادته بافتتاح المركز، متمنيًا أن يسهم في دعم العلاقات الإسلامية المسيحية، مؤكدًا على إيفاده قيادات إسلامية رفيعة كمندوبين عنه لحضور حفل افتتاح المركز الأسبوع المقبل.

كان رئيس الأساقفة قد التقى شيخ الأزهر أكتوبر الماضي بصحبة جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري، حيث استقبل الإمام الأكبر وفدًا أنجليكانيا ضم عدد من كبار الشخصيات في الكنيسة بمصر والعالم.

هذا واستقبل الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية سنان صويص مدير دار أوفير للنشر، وبحضور جاكلين فتحي مسئول دار النشر الأسقفية، وذلك لتجديد الشراكة مع دار أوفير لدعم الكتاب المسيحي في سوق النشر المصرية.

أكد رئيس الأساقفة على ترحيبه باستمرار التعاون مع دار أوفير للنشر التي بدأت الشراكة معها منذ أكثر من ١٥ عامًا، مؤكدًا على ضرورة تطوير صناعة النشر في مجال الكتب المسيحية لخدمة الدارسين والمهتمين والقراء من الجمهور المصري والعربي.

ومن جانبه قال سنان صويص إن الشراكة مع دار النشر الأسقفية تعكس الاتفاق على دعم مجال الثقافة المسيحية من خلال عرض كتب دار أوفير في جناح دار النشر الأسقفية بمعرض الكتاب وبمنافذها ومكتبتها، متمنيًا تعزيز التعاون مستقبلًا.

أ الدكتور سامى فوزى الدكتور سامي فوزي الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية المطران سامي فوزي دكتور سامي فوزي

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