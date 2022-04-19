الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة القناة: حضانة جديدة لأبناء العاملين قريبا

رئيس جامعة القناة
رئيس جامعة القناة

صرح الدكتور ناصر مندور  رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تعمل على استثمار كافة الإمكانيات المتاحة لتقديم خدماتها للعاملين بها والمتعاملين معها بإقليم القناة وسيناء، مؤكدا أن جامعتنا منذ نشأتها متوجهة لخدمة مجتمع هذا الإقليم.

وفي استجابة سريعة لطلب العاملين وتلبية لاحتياجاتهم-  قام الدكتور ناصر مندور بتفقد مقر حضانة الأطفال بالجامعة الجديدة، والتي تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتجهيز لها.

رافق رئيس الجامعة بجولته هدى فرج أمين عام الجامعة، والمهندس عادل البيير أمين عام الجامعة المساعد، والمهندسة هبة إمام مدير عام الإدارة الهندسية.

وأشار مندور إلى أن الحضانة تقام على مساحة ٢٨٠ متر مربع بمجمع منافذ الجامعة (مجمع الخدمات)، وتشمل حديقة خاصة للأطفال تضم مساحات خضراء إلى جانب مساحة مخصصة للألعاب.

واستغرق العمل بإنشاء الحضانة شهرين فقط، وأقيمت على طابقين يضم الطابق الأول قاعة استقبال للأطفال، ومكتب إداري بالإضافة إلى فصلين للأطفال، أما الطابق الثاني فيضم ثلاثة فصول ومكتب إداري إلى جانب المرافق الخاصة بكل طابق.

وأعلن رئيس الجامعة أن الحضانة ستكون جاهزة لاستقبال الأطفال من سن ثلاثة شهور وحتى خمس سنوات فى أقرب وقت.

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