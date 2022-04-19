الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«سلومة» يجتمع برؤساء لجان المراقبة استعداداً لامتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

الاجتماع
الاجتماع

عقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة اجتماعاً موسعاً اليوم، بقاعة الاجتماعات بالمديرية مع رؤساء لجان النظام والمراقبة استعداداً لامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني الدور الأول للعام الدراسي 2022.

بدء مدير المديرية بالترحيب برؤساء لجان النظام والمراقبة لامتحانات الشهادة الاعدادية الدور الأول للعام الدراسي 2022 وهنأ سلومة، الجميع بقرب انتهاء العام الدراسي وامتحانات آخر العام.

وأكد وكيل الوزارة على الالتزام بكافة التعليمات الواردة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليمات والقرارات الوزارية والنشرات والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وبشأن تقليل إعداد الطلاب باللجان الفرعية بكل مدرسة ليصبح 14 طالب والمحافظة على المسافات الأمنة بين الطلاب.

كما يتم تنفيذ كافة التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة والسكان بشأن فيروس كورونا المسجد وتعليق لوحات ارشادية للطلاب والمعلمين بأماكن واضحة وظاهرة للجميع للتوعية بذلك.

وشدد على اتخاذ كافة التدابير الامنية اللازمة لتأمين مقار اللجان من حيث الصلاحية وسعه فتحات الدخول وسلامة الأسوار والإضاءة مع توفير مصدر مائي للإطفاء وتوفير وسائل الاتصال وسيارة إسعاف مجهزة، مع التأكد على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لتطهير وتعقيم جميع اللجان ومقار التصحيح بصفة يومية وتشغيل بوابات التعقيم وارتداء الكمامات لجميع الطلاب والمعلمين ومقدري الدرجات وتوفير ماكينات لرش وتطهير اللجان والحجرات يومياً مع تعقيم وتنظيف دورات المياه بصفة دورية ومستمرة.

كما شدد على الالتزام التباعد بين السادة مقدري الدرجات وسرعة الانتهاء من التصحيح وبدقة أولاً بأول مع زيادات الحجرات وعلى كل معلم استخدام أدواته الشخصية وتستعمل لمرة واحده فقط.

ومستمرة مدير المديرية وزارة الصح الشهادة الإعدادي لجان النظام والمراقبة النظام والمراقبة جدول امتحان

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وائل لطفي

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