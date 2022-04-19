«الغضبان» يبحث استعدادات بورسعيد لاستقبال عيدي القيامة والفطر وشم النسيم

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا موسعا لمتابعة استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال عيد القيامة المجيد، وعيد شم النسيم وعيد الفطر المبارك، بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير الغام المساعد، واللواء يوسف الشاهد المستشار الفني للمحافظة، وممثل مديرية الأمن والمستشار العسكري، ومديري المديريات ومديري الهيئات ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، وممثلي القرى السياحة ببورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد أن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال الأعياد التي تجمع جميع طوائف الشعب المصري، موجها التهنئة للحاضرين بمناسبة أعياد القيامة وشم النسيم والفطر المبارك، موجها كافة الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة بالاستعداد المبكر لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين خلال أجازة الأعياد.

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

IMG-20220419-WA0008

IMG-20220419-WA0029

IMG-20220419-WA0007