محافظ كفرالشيخ يتفقد معارض «أهلا رمضان» ويطمئن على توفير السلع

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، معارض أهلا رمضان بشرق وغرب مدينة كفرالشيخ، للاطمئنان على توفير السلع الغذائية بها وياميش رمضان، والتزام التجار بالتخفيضات والتي تراوحت ما بين 15٪ لـ30%، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمتابعة الميدانية المستمرة لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار.

كما تفقد عددًا من الأسواق والمحلات للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية، والقضاء على ظاهرة جشع بعض التجار برفع الأسعار، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وشدد المحافظ على مسئولي التموين والشركة المصرية لتجارة الجملة بضرورة الاستمرار في ضخ كافة السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية بأسعار مخفضة عن السوق المحلية، خاصة اللحوم والدواجن والبيض والزيوت والدقيق والسكر، وأثناء تفقده لأجنحة المعرض استفسر محافظ كفرالشيخ من عدد من المواطنين عن مدى رضاها من أسعار السلع وتوافرها بشكل دائم، مشيدين بدور هذه المعارض في توفير السلع بأسعار تتناسب مع الظروف المعيشية للمواطنين.

كما اطمأن محافظ كفرالشيخ على توفير اللحوم بالمعرض بأسعار مخفضة، ووجه مسئولي التموين باستمرار شن الحملات التموينية بلجان مشتركة تضم رؤساء المراكز والمدن والإدارات التموينية ومباحث التموين، علاوة على الصحة والطب البيطري، ومتابعة محال الجزارة، والتأكد من ذبح اللحوم بالمجازر وتحرير محاضر للمخالفين، ومحال البقالة والخضروات والفاكهة في حالة عدم الإعلان ووضع قوائم بالأسعار الاسترشادية.

فيما كثفت محافظة كفرالشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.