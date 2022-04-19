الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائب التنسيقية: الجمارك فى حاجة لتقليص الإجراءات وتحديث مشروع النافذة الواحدة

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب محمد طارق، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بما أن هذه كلمتى الأولى فى المجلس الموقر أريد أن نظل نتذكر النائب العزيز أحمد زيدان فى دعاؤكم وأخواتنا الأعزاء الذين فارقونا الحياة رحمة الله عليهم جميعا.

وأشاد "طارق" بالجهود التى بذلتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والجهاز المركزى للمحاسبات حول التوصيات والملاحظات المقدمة على تقرير الحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة للدولة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2020 / 2021  

وأضاف "طارق" مبديا موافقته على الحساب الختامى 2020-2021 وقال:" لدى عدد من الملاحظات على المشاكل التى تعانى منها مصلحة الجمارك المصرية وأثر ذلك على انخفاض المتحصلات الضريبية، وبالتالى على الإيرادات المحققة للدوله وأهمها التهرب الضريبى نتيجة بعض أوجه النقص والصور الذى تشهده أنظمة الرقابة على المناطق الحركية وهو الأمر الذى يحتاج الى وضع نظم أكثر فاعلية تمكن إحكام الرقابة على كافة المنافذ الحركية"

وأوضح "طارق"، أن تزايد قيمة الديون المستحقة عام بعد عام بلغت هذه الديون فى 30 يونيو 2015 بلغت 11.2 مليار جنيه وفى عام  2016 ارتفعت الى 15 مليار وفى  عام 2017 ارتفعت الى 15.2  مليار جنيه وفى عام   2018 بلغت 22 مليار جنيه وفى عام 2020 بلغت 30 مليار جنيه وفى عام 2021 بلغت 23 مليار جنيه.

وتابع "نائب التنسيقية "، أن مصلحة الجمارك فى حاجة إلى مزيد من توحيد وتبسيط وتقليل من الإجراءات الجمركية بما يتفق مع المعايير الدولية وبما يخفض تكلفة الإنفاق فضلا عن سرعة الانتهاء من تطوير وتحديث مشروع النافذة الواحدة وبما يزيد من انسياب المعلومات والبيانات الإلكترونية.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي  وبصفة نهائيه مشروع قانون بربط حساب ختامي للسنة المالية 2020   2021 لمجلس النواب وأعلن جبالي موافقة المجلس على حسابه الختامي.

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