الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لـ7 مصابين في حادث المحور المركزي بأكتوبر

حادث تصادم
حادث تصادم

استعلمت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، اليوم، عن الحالة الصحية لـ7 أصيبوا في حادث تصادم بين سيارتين بامتداد المحور المركزي في نطاق مدينة السادس من أكتوبر، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على السيارات المتضررة جراء الحادث، وعرضها على لجنة فنية لفحصها. تلقت غرفة عمليات النجدة، حادث مروري بطريق امتداد المحور المركزي.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين إصابة 7 إثر حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكي ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى، وتم رفع حطام الحادث بالكامل من الطريق.

النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر الحالة الصحية المحور المركزى السادس من أكتوبر تحريات الاجهزة الامنية التحفظ على السيارات

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