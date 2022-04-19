الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات طبيب بشري مزيف بالأميرية يروج للعمليات الجراحية على «فيسبوك»

جريدة الدستور

تواصل نيابة الأميرية الجزئية، اليوم، التحقيق في اتهام عاطل بانتحال صفة طبيب وإجراء عمليات جراحية للمرضى.

واعترف المتهم بانتحال صفة طبيب بشري وإجراء عمليات جراحية لمواطنين بعد انتحاله صفة طبيب، باستخدام الأدوات الطبية والمواد المطهرة والمخدر الموضعي، ويروج لنفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونجحت الداخلية في ضبط مسجل خطر انتحل صفة طبيب لإجراء عمليات جراحية للمرضى، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة له معلومات جنائية بانتحال صفة طبيب بشرى وإجراء عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته (هاتف محمول – حقيبة بداخلها أدوات طبية – مواد مطهرة – مخدر موضعي) تستخدم في العمليات الجراحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

نيابة الأميرية الجزئية عاطل انتحال صفة طبيب عمليات جراحية للمرضى المخدر الموضعى

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