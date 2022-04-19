«قطار جلسات الدوار» يصل سفاجا

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، تحت إشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى من خلال فرع ثقافة البحر الأحمر بإقليم جنوب الصعيد الثقافي وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر، فاعليات اليوم الثالث على التوالي بمدينة سفاجا بحضور السيد اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا وأكد على أهمية هذه الفاعليات على وعى الأسرة المصرية في المجتمع، وحضر فضيلة الشيخ محمد أبو القاسم ممثل عن وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وعدد من أهالي المدينة، وبدأت الأمسية الرمضانية برقصة التنورة، تلاها فقرات مسرح العرائس والأراجوز وتضمن عروضًا فنية تقدم المحتوى الهادف لتوعية السيدات والأطفال ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة، أعقب ذلك إنشاد ديني وابتهالات دينية وعرضا لفرقة الفنون الشعبية.

نظم بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان «أهمية تأهيل الفتاه قبل الزواج» ألقاها نجاه خضر موضحة أن الزواج هو رباط مقدس بين الرجل والمرأة، يسعى له كلا الطرفين لتحقيق رغبتهما في الحصول على الحب وتكوين أسرة سعيدة، وعلى الرغم من أنّ الرجل هو المقبل على الزواج وهو من يطلبه، إلا أن المرأة هي من تتحكم بطريقة العيش، ومستوى السعادة الزوجية، والرباط الأسري في عائلتها الجديدة، ولذلك يجب عليها أن تكون على وعي كبير ومعرفة طبيعة الحياة الجديدة التي ستعيشها فيجب على الفتاة الاستعداد التام لهذا اليوم في الحياة الجديدة، كما عقد البيت محاضرة بعنوان «قيم المواطنة الصالحة» ألقى المحاضرة د. ياسر خليل مبينا أن المواطنة شعور رائع تجاه الوطن إذ يشعر كل شخص من خلالها بأنه ينتمي إلى وطنه ويعمل لأجله، ويبذل ما يستطيع ليُحقق التقدم، والازدهار له، والمواطنة هي الأساس الذي يبنى عليه الولاء والانتماء، وهي المحرك الأساسي لكل مواطن كي يكون مواطنا صالحا ليقدم رفعة وطنه وتقدمه.

وأعدت مكتبة الخالدين بسفاجا محاضرة بعنوان «مكانة المرأة في الإسلام» ألقاها الشيخ حسين عمارة، موضحا أن الإسلام قد كرم المرأة وأصبح لها حق الشهادة والميراث فالمرأة شريكة الرجل ولها نفس التكاليف الدينية والشرعية ولها كامل الحق في التعليم والعمل، واهتماما بذوي الهمم نظم قصر ثقافة رأس غارب صالون ثقافي لذوي القدرات الخاصة مترجم بلغة الإشارة هيام جاه الله محاضر ومترجم للغة الإشارة.

ألقى المحاضرة محمد رجائي سعيد، وتحدث عن استخدام الصور كبديل عن الافتات المكتوبة على سبيل المثال صورة عدم التدخين وعدم استخدام المحمول والعديد من اللافتات التي تعبر عن بعض العادات والسلوكيات ويعتمد عليها العديد منا وكذلك ذوي القدرات الخاصة.

ونفذت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا ورشة فنية «رسم علي الزجاج» لذوي الهمم مع مدرب الورشة عيد جابر خليل حيث قام في ثاني أيام الورشة باستكمال التصميمات والتدريب علي استخدام القلم الريليف في تحديد الأشكال داخل اللوحات، بينما عقدت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا محاضرة بعنوان «صعوبات التعلم عند الأطفال ذوي الهمم» ألقاها يوسف علي محمود، موضحا أن ذوي الهمم هم مجموعات ومستويات مختلفة فلكل ٍأسلوبه و علاجه من حيث مستوي ذكاء الطفل سواءا كان حروفا أو كلمات فالجميع يحتاجون تنمية مهارات وارتقاء بالمستوي الذهني، كما نظم بيت ثقافة أبرق محاضرة عن" فوائد الصيام" للشيخ وليد العنانى موضحا أن فضائل الصيام كثيرة و منها مغفرة الذنوب مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (من صام رمضان إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه) فالصيام له مكانة عظيمة عند الله تعالى حيث يوجد في الجنة باب اسمه الريان لا يدخل منه إلا الصائمون.