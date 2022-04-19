التصريح بدفن جثة سيدة توفيت في انقلاب سيارة بسوهاج

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن سيدة توفيت في انقلاب سيارة ملاكي، والاستعلام عن صحة المصابين.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى، ووجود متوفاة ومصابين تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزى والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى اتجاه أسيوط نتج عن الحادث وفاة نوال.ا، وإصابة محمد.ح.م 40 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد.ض.إ 32 سنة باشتباه كسر بالعمود الفقري، وأمانى.ح.م 27 سنة باشتباه كسر بالعمود الفقري، وجودى.أ.ض 3 سنوات بجرح بفروه الراس حوالى 8 سم، ورودى.ا.ض 5 سنوات بجرح بفروة الرأس 3 سم وكدمات وسحجات بالجسم، ومصطفى.ا.ض 7 شهور بسحجات وكدمات بالجسم.

جرى رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.