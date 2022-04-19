معيط: 96% من خسائر الهيئات الحكومية تخص «السكة الحديد» و«الوطنية للإعلام»

وجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الشكر لمجلس النواب على الملاحظات بخصوص الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2021، قائلا «نقدر كافة الملاحظات تماما ونلتزم بكافة التوصيات من البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات والوزارة تعمل تنفيذ ذلك».

وكشف وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تفاصيل الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2021، أنه جرى تشكيل لجنة داخل وزارة المالية برئاسة نائب الوزير لمتابعة الحد الأقصى للأجور، مضيفًا: «تم استرداد 70 مليون ممن تعدوا الحد الأقصى للأجور، وأن إنشاء أي صناديق خاصة جديدة سيكون من خلال مجلس النواب، كما سيتم حصر الصناديق الأخرى لتقنين الأوضاع».



وقال وزير المالية، «نتابع أوجه الإنفاق والإيرادات وجميع الهيئات الاقتصادية والخدمية قدمت حساباتها الختامية، وهناك هيئات اعتمدت الحسابات الختامية بعد إرسالها للمجلس الموقر و96% من الخسائر تأتي من قطاعي السكك الحديدية والهيئة الوطنية للإعلام».