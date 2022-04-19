ضبط 3 ملايين قرص دواء منتهي الصلاحية في الدقهلية

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم، من ضبط مالك مخزن لتجارة الأدوية بدون ترخيص بمحافظة الدقهلية.

وتبين ضبط 3,016,090 مليون قرص أدوية مختلفة الأنواع من بينها 3 مليون قرص دون مستندات مجهولة المصدر، 7530 قرص متنوع منتهية الصلاحية، 8560 قرص أدوية متنوع غير مسجلة بالجهات المعنية المختصة و419296 عبوة قطرة عين غير صالحة للاستخدام لمخالفة طرق التخزين والحفظ ذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.