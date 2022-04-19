صحيفة نيجيرية تبرز تحقيق مصر مستويات عالية من الكفاءة في مجال الأدوية

سلطت صحيفة "نيو تليجراف" النيجيرية الضوء على إعلان منظمة الصحة العالمية أن الهيئات التنظيمية للمنتجات الطبية والأدوية في مصر قد وصلت إلى مستوى عال من الكفاءة وتعمل بشكل جيد، وإنها مؤهلة للإدراج في السلطات التنظيمية التي يجب الاعتراف بها عالميًا على أنها تلبي معايير المنظمة وغيرها من المعايير الدولية.

ولفتت الصحيفة إلى أن تقرير منظمة الصحة العالمية أفاد بأن مصر وصلت إلى مستوى من النضج رقم 3 لتنظيم اللقاحات (المنتجة محليًا والمستوردة)، استنادا إلى "أداة المقارنة العالمية"، وهي أداة تقييم تتحقق من الوظائف التنظيمية الأساسية مثل ترخيص المنتج واختبار المنتجات ومراقبة السوق والقدرة على الكشف عن الأحداث السلبية، لتحديد مستوى نضجها ووظائفها.

وأشارت إلى إجراء منظمة الصحة العالمية في فبراير ومارس الماضيين تقييمًا رسميًا لأداء الحكومة المصرية ووجدت أنها تؤدي أداءً جيدًا مقابل معظم المؤشرات في أداة المقارنة المعيارية العالمية، لافتا إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة لتعزيز القدرة التصنيعية وضمان أن المنتجات الطبية التي تدخل السوق آمنة وفعالة ويتم إنتاجها وفقًا لمعايير الجودة الدولية.

وتابعت أنه تم اختيار مصر في فبراير 2022 كبلد مستلم لتكنولوجيا الرنا المرسال من مركز نقل التكنولوجيا التابع لمنظمة الصحة العالمية، حيث تعتبر الرقابة التنظيمية الفعالة أمرا بالغ الأهمية للجهود المبذولة لتعزيز القدرة التصنيعية.

ونوهت إلى أن المقارنة المعيارية للمنظمين في مصر يتم إجراؤها من قبل فريق من الخبراء الدوليين بقيادة منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن السلطات التنظيمية التي تصل إلى مستويات النضج 3 و4 تكون مؤهلة للإدراج ضمن قائمة المنظمة ، بعد إجراء تقييم إضافي لأدائها.

ونقلت الصحيفة عن ماريانجيلا سيماو، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشؤون الوصول إلى المنتجات الصحية، قولها: "قطعت مصر شوطًا طويلاً في تحسين عملهما التنظيمي وأدائهما"، "نظرًا لأن الإشراف التنظيمي على المنتجات الطبية والتصنيع يجب أن يعملان جنبًا إلى جنب"، مضيفة "هذه أخبار جيدة جدًا للوصول إلى المنتجات الصحية عالية الجودة في القارة الأفريقية.