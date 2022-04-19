نشرة أخبار العرب.. بارقة أمل بعد الاجتماعات الليبية في القاهرة وخطة عمل جديدة باليمن

شهدت الدول العربية، العديد من الأحداث اليوم الثلاثاء.

وترصد "الدستور" في التقرير التالي، في “نشرة أخبار العرب”، أبرز الأحداث بالبلدان العربية خلال الساعات الماضية.

العراق

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، رسالة الى القوى السياسية خلال كلمة في احتفالية ذكرى تأسيس منظمة بدر الحادية والأربعين.

وقال الكاظمي في كلمته وفق لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن العراق يعيش اليوم أزمة سياسية ونجتهد لإيجاد الحلول، وشعبنا قلق من الانسداد السياسي، مضيفاً أنه يجب استعادة الثقة فيما بيننا والخروج بالبلد من الأزمة السياسية.

ولفت إلى استعادة الثقة ستحمي البلاد من الانزلاق السياسي، مشيرًا إلى ضرورة كف القوى السياسية عن التخوين فيما بينها.

اليمن

أكد المنسق المقيم ومنسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في اليمن، ديفيد جريسلي، أهمية التوقيع على خطة العمل بين اليمن والأمم المتحدة لحماية الأطفال ومنع الانتهاكات الجسيمة بحقهم في سياق النزاع المسلح، ووصفها بأنها "علامة فارقة" في حياة الأطفال اليمنيين والتي تحظر تجنيدهم واستخدامهم في النزاعات المسلحة، بما في ذلك في أدوار الدعم.

وقال جريسلي، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن هذه الخطة خطوة في الاتجاه الصحيح نحو حماية أطفال اليمن، الذين عانوا بشدة خلال أكثر من سبع سنوات من الصراع، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تلتزم برعاية الأطفال ومساعدة سلطات صنعاء والقوات التي تسيطر عليها في تحويل الخطة إلى عمل "ابتداء من الآن".

وأضاف أن خطة العمل تتطلب من السلطات في صنعاء تنفيذ أحكامها وأنشطتها بالتعاون الوثيق مع فريق العمل القطري للأمم المتحدة المعني بالرصد والإبلاغ بشأن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في اليمن، وبالتعاون مع وكالات وإدارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والشركاء الدوليين والمحليين من المجتمع المدني، وكذلك مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح.

وبدوره، قال ممثل اليونيسف في اليمن، فيليب دواميل: "يُعدّ التوقيع على خطة العمل علامة فارقة مهمة لحماية الأطفال في اليمن الذين تضررت حياتهم بشدة من جرّاء النزاع"، مؤكدًا أن اليونيسف تتطلع إلى التنفيذ الكامل للخطة ومواصلة العمل مع جميع الأطراف من أجل حماية ورفاهية الأطفال في اليمن، وتحدد خطة العمل إطارًا لإنشاء وتنفيذ تدابير وقائية وعلاجية لتوفير حماية أفضل لجميع الأطفال في سياق النزاع.

كما تمنح خطة العمل الحوثيين ستة أشهر لتحديد جميع الأطفال دون سن 18 الموجودين في صفوفها، وتطالب سلطات صنعاء بتسهيل إطلاق سراحهم وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم، وتتضمن الخطة أحكامًا لمنع قتل الأطفال وتشويههم وحماية المرافق الصحية والتعليمية وموظفيها.

ليبيا

اختتمت اجتماعات ممثلي مجلسي النواب والدولة الليبيين في العاصمة المصرية القاهرة، الإثنين، والتي بحثت المسار الدستوري.

وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، في بيان ختامي، إن المشاورات، التي جرت على مدار أسبوع، اتسمت بأجواء توافقية، ونوقشت خلالها عدة قضايا، بما فيها الاتفاق على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل لجنة المسار الدستوري المشتركة بين المجلسين، والاتفاق على استمرار اللقاءات عقب عيد الفطر.

وأضافت أن الأمم المتحدة يسرت النقاشات بين الطرفين على مدى الأيام الماضية، وقدم فريق الخبراء التابع لها إيضاحات فنية حول جملة من القضايا الدستورية المهمة، مستشهدا بتجارب بلدان في المنطقة والعالم.

وأكدت سعي الأمم المتحدة للبناء على التوافق بين المجلسين لإعادة تفعيل المسار الانتخابي، وتلبية طموح الشعب الليبي الذي يؤمن أن الحل النهائي للمراحل الانتقالية المتعاقبة والأزمات المترتبة عليها، التي تهدد استقرار البلاد، يأتي عبر انتخابات تستند إلى إطار دستوري سليم، وإطار انتخابي بمدد زمنية محددة.

ولفتت إلى أن هذه الجولة تأتي في إطار المبادرة التي أطلقتها مطلع الشهر الماضي بهدف المضي قدما للتوصل إلى إطار دستوري وتشريعي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب فرصة ممكنة، مجددة امتنانها للحكومة المصرية على استضافة تلك المحادثات ودعمها جهود الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.



السعودية

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين ثمانية وثلاثين قاضيًا بديوان المظالم.

صرّح بذلك رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، مبينًا أنّ الأمر الملكي تضمّن ترقية اثني عشر قاضيًا إلى درجة (وكيل محكمة/أ) وترقية قاضيين إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، وترقية قاضٍ على درجة (قاضي/أ) وترقية سبعة قضاة على درجة (قاضي/ب) وتعيين ثلاثة قضاة على درجة (قاضي/ب) وترقية ثلاثة عشر قاضيًا على درجة (قاضي/ج).

وأكد أن هذا الأمر الملكي الكريم يأتي ليؤكد حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري وتطوير أدائه وسير العمل به، وتدعيمه بالكفاءات القضائية؛ للوصول إلى التميز الذي تنشده القيادة الحكيمة.

وقال: إن ذلك يأتي بفضلٍ من الله ثم بتوجيهات واهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- وما يوليانه من عناية بمرفق القضاء الإداري بديوان المظالم؛ سعيًا لتحقيق العدالة الناجزة ورد المظالم.

يعنى ديوان المظالم بالفصل في مظالم الناس، وتحقيق العدالة المنشودة، إضافةً إلى الرقابة القضائية على الأعمال الإدارية، من خلال الدعاوى الموجهة، و​ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة يرتبط مباشرة بالملك، يسعى لإرساء العدل والإنصاف والرقابة القضائية الفاعلة على أعمال الإدارة من خلال الدعاوى الماثلة أمامه؛ لضمان حسن تطبيق الأنظمة واللوائح، وتمكين صاحب الحق من وسائل التظلم، بما يكفل حماية الحقوق وتطبيق الأحكام الشرعية وتحقيق العدل ورد المظالم.

لذا اهتمت المملكة العربية السعودية منذ توحيدها على تخصيص جهة للفصل في المظالم إلى أن اتضحت معالم ديوان المظالم وتحددت اختصاصاته بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 78) وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ، ونظام المرافعات أمامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 3) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ .

عمان

أقر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العُمانية المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الرياضية الثالثة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستقام بدولة الكويت خلال الفترة من 13-31 مايو المقبل، حيث ستشارك سلطنة عمان ممثلة في اللجنة الأولمبية العُمانية في الدورة ببعثة مؤلفة من 156 مشاركا في 10 ألعاب لتتواجد في هذا المحفل والتجمع الرياضي الخليجي الأولمبي الكبير، وذلك بعد أن تم التنسيق مع الاتحادات واللجان الرياضية التي أبدت رغبتها واستعدادها للمشاركة في هذه الدورة، على الرغم من أن الدورة ستحوي 16 لعبة فردية وجماعية، وهي ألعاب كرة اليد وكرة الطائرة وكرة السلة وكرة قدم الصالات والسباحة وألعاب القوى والكاراتيه والجودو والمبارزة والرماية والتنس الأرضي والدراجات الهوائية وهوكي الجليد وكرة الطاولة والألعاب الإلكترونية ورياضة البادل، إلا أن اللجنة الأولمبية العُمانية ارتأت المشاركة في ألعاب القوى للرجال وألعاب القوى للنساء والسباحة والرماية والكاراتيه والكرة الطائرة وكرة السلة الثلاثية للنساء والألعاب الإلكترونية وكرة القدم للصالات ورياضة البادل للنساء.

ويأتي إقامة الدورة الخليجية بعد تأجيلها عدة مرات من قبل اللجنة الأولمبية الكويتية بسبب تأثير جائحة كورونا، وحرصاً على إقامة المنافسات في الوقت الذي يلائم ويناسب الدول المشاركة في الدورة كافة وإظهارها بالشكل الذي يليق بدول مجلس التعاون الخليجي.

الكويت

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها الأميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود سائلا المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ضمنها بخالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الأميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود، سائلا المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

كما بعث رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ببرقية تعزية مماثلة.

الإمارات



وقال رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بدولة الإمارات العربية المتحدة محمد الشامسى، إن المعالجة اللائحية لدخول وإقامة الأجانب بالدولة جاءت تلبية لمتطلبات المرحلة القادمة وتعبيرا عن الالتزام المؤسسي لمبادئ الخمسين لدولة الإمارات.



وأضاف "الشامسي" - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الثلاثاء، أن القواعد والإجراءات الجديدة لدخول وإقامة الأجانب في الدولة تسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وسياسة التنويع الاقتصادي التي تتبناها دولة الإمارات، من خلال استقطاب العمالة الماهرة والكفاءات العلمية وأصحاب الخبرات والمبدعين والمتخصصين المهرة في مجالات العمل كافة، بما يؤدي إلى رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتمكينه من الريادة ومواجهة التحديات العالمية ومضاعفة معدلات النمو الاقتصادي.





وأوضح أن اللائحة التنفيذية الجديدة لدخول وإقامة الأجانب في الدولة تتميز بتعدد أنواع الإقامات وإضافة أنواع جديدة منها لتناسب كافة الفئات من المستثمرين ورواد الأعمال والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول والعمالة الماهرة في جميع المجالات، إضافة إلى تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات وإضافة مزايا جديدة لحاملي الإقامات والفصل بين الإقامة وصاحب العمل بما يسهم في تحسين جودة الحياة وجعل تجربة العيش والعمل والاستثمار في دولة الإمارات تجربة ممتعة وسعيدة.



فلسطين

بحث مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، الأوضاع في القدس المحتلة، واستمرار جرائم الاحتلال ضد شعبنا، وذلك استجابة لطلب دولة فلسطين.

وقال مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة بنيويورك السفير رياض منصور، إن فلسطين طلبت من الإمارات العربية المتحدة الممثل العربي في مجلس الأمن أن يتم بحث الاعتداء الذي يجري في الأقصى ومواصلة الاقتحامات للمسجد المبارك وتوفير الحماية الدولية لشعبنا وخاصة في أماكن العبادة واحترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد ومدينة القدس.

وأعلن منصور في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الثلاثاء، أنه سيلتقي في العشرين من الشهر الجاري بالأعضاء الستة في كتلة عدم الانحياز في مجلس الأمن بحضور رئيس حركة عدم الانحياز ورئيس لجنة فلسطين على أن تعقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن في الخامس والعشرين من الشهر الجاري لبحث الأوضاع في فلسطين



فلسطين

أشادت دولة فلسطين بالمواقف الأردنية الشجاعة التي يُعبر عنها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ورئاسة الوزراء، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، والبرلمان الأردني والشعب الأردني الشقيق، في الدفاع عن القدس والمقدسات المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وثمنت الوزارة في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، مواقف العاهل الأردني في وجه ما تتعرض له القدس ومقدساتها من عملية أسرلة وتهويد متواصلة وعدوان احتلالي مستمر ومتصاعد ضد المسجد الأقصى المبارك والمصلين والمعتكفين فيه، بما في ذلك محاولات دولة الاحتلال تكريس التقسيم الزماني للمسجد على طريق تقسيمه مكانيا.

وأضافت أن دولة فلسطين وشعبها يقدرون عاليا الحراك السياسي والدبلوماسي الذي يقوده الملك عبد الله الثاني لفضح العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى، وما يرافقه من اقتحامات، وانتهاكات، واعتداءات، وعمليات قمع، وتنكيل بحق المصلين والمعتكفين، بمن فيهم النساء، والأطفال، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، وعمليات تفريغ المسجد من المصلين والمعتكفين، لتسهيل الاقتحامات الاستفزازية، وتحذيره من التداعيات الخطيرة لذلك على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، خاصة محاولات إسرائيل استبدال الطابع السياسي للصراع بالحرب الدينية. وتطرقت الوزارة إلى سلسلة الاتصالات التي أجراها العاهل الأردني مع عديد المسؤولين في الإقليم والعالم، وعلى مستوى الأمم المتحدة، لحشد أوسع ضغط ممكن على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها وعدوانها ضد القدس ومقدساتها، في ترجمة عملية صادقة للأبعاد والمعاني السامية للوصاية الأردنية الهاشمية على القدس ومقدساتها.

ولفتت إلى هذا الموقف الأردني الشجاع يُمثل طليعة الموقف العربي والاسلامي في مواجهة التغول الإسرائيلي على القدس، وانحيازا أردنيا مستمرا للحق الفلسطيني والقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.

في السياق، أدانت الوزارة الهجوم الأرعن الذي تمارسه دولة الاحتلال ومسؤوليها ومؤسساتها ضد الموقف الأردني دفاعا عن القدس ومقدساتها، وتعتبره هجوما على الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، وعلى الوصاية الهاشمية، ومحاولة بائسة للتغطية على الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد القدس ومقدساتها، وانعكاسا لحالة انعدام التوازن وتصدير أزمات الائتلاف الحاكم في دولة الاحتلال.

كما شدّدت على عمق العلاقات التاريخية الأخوية الصادقة بين دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا يربطهما مصير واحد ومستقبل مشترك، وعلى مواصلة التنسيق الفلسطيني الأردني لتعميق الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني على المستويات كافة، لتوفير الحماية للقدس ومقدساتها