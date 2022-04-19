«ورق العنب» يتراجع.. أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 19-4-2022، تباينًا لدى التجار بالسوق المحلي، ورغم ذلك فهي تختلف نسبيًا من منطقة إلى أخرى

أسعار أصناف الخضراوات بسوق العبور للجملة جاءت كالتالي :

سعر الطماطم بين 5 : 8 جنيهات للكيلو «قفص».

سعر البطاطس بين 1.5 : 4.25 جنيه للكيلو «شوال».

سعر البصل بـ1 : 2 جنيهًا للكيلو «شوال».

سعر الكوسة من 2.5 : 4.5 جنيه للكيلو «قفص».

سعر الجزر من 1.5 : 3.5 جنيه للكيلو «شوال».

سعر الخرشوف 17.5 جنيه للكيلو.

سعر الفاصوليا من 3 : 6 جنيهات للكيلو «شوال- تكنة بلاستيك».

سعر الباذنجان البلدي من 3 : 6 جنيهات للكيلو.

سعر الباذنجان الرومي من 3.5 : 6 جنيهات للكيلو «شوال- كرتونة- قفص».

سعر الباذنجان الأبيض من 5 : 10 جنيهات للكيلو «شوال- قفص».

سعر الفلفل الرومي بلدي 5 : 8 جنيهات للكيلو «شوال- قفص».

سعر الفلفل الرومي صوب 6 : 8.5 جنيه للكيلو.

سعر الفلفل حامي بلدي من 7 : 11 جنيهًا للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 9 : 15 جنيهًا للكيلو «قفص».

سعر الملوخية بين 5 : 7 جنيهات للكيلو «قفص 16 كيلو».

سعر الخيار 5 : 7 جنيهات للكيلو «قفص 22 كيلو».

أسعار البسلة من 4 : 7 جنيهات للكيلو «شوال».

سعر السبانخ من 2.5 : 4.5 جنيه للكيلو «قفص».

سعر القلقاس بين 3 : 6 جنيهات للكيلو «شوال».

سعر البطاطا 1.5 : 3.5 جنيه للكيلو «شوال - قفص».

أسعار الثوم من 3.5 : 5.5 جنيه للكيلو «شوال- كرتونة».

سعر اللفت 1.5 : 2.5 جنيه للكيلو «شوال».

أسعار البنجر من 2 : 4 جنيهات للكيلو «شوال 55 كيلو».

أسعار البصل الأخضر 2 جنيه للرابطة.

أسعار الفول الأخضر 3 : 6 جنيهات للكيلو.

أسعار ورق عنب بناتي 6.5 : 8 جنيهات.

أسعار ورق عنب بلدي 6.5 : 8 جنيهات.

أسعار الخس 10 : 15 جنيهًا للكيلو «الرابطة 3 كيلو».

سعر خس الكابوتشي 3.5 : 4.5 جنيه «الرابطة 3 كيلو».

شبت 40 : 50 جنيهًا للكيلو «100 رابطة».

بقدونس 40 : 50 جنيهًا للكيلو «100 رابطة».

جرجير 40 : 50 جنيهًا للكيلو «100 رابطة».

كسبرة 40 : 50 جنيهًا للكيلو «100 رابطة».

سجل سعر نعناع 7.5 جنيه للكيلو «100 رابطة».

سعر قرع عسل 18 : 24 جنيهًا «القطعة 6 كجم».

سعر عيش الغراب 80 جنيهًا «الطبق 250ج».