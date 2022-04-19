«ورق العنب» يتراجع.. أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء
شهدت أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 19-4-2022، تباينًا لدى التجار بالسوق المحلي، ورغم ذلك فهي تختلف نسبيًا من منطقة إلى أخرى
أسعار أصناف الخضراوات بسوق العبور للجملة جاءت كالتالي :
سعر الطماطم بين 5 : 8 جنيهات للكيلو «قفص».
سعر البطاطس بين 1.5 : 4.25 جنيه للكيلو «شوال».
سعر البصل بـ1 : 2 جنيهًا للكيلو «شوال».
سعر الكوسة من 2.5 : 4.5 جنيه للكيلو «قفص».
سعر الجزر من 1.5 : 3.5 جنيه للكيلو «شوال».
سعر الخرشوف 17.5 جنيه للكيلو.
سعر الفاصوليا من 3 : 6 جنيهات للكيلو «شوال- تكنة بلاستيك».
سعر الباذنجان البلدي من 3 : 6 جنيهات للكيلو.
سعر الباذنجان الرومي من 3.5 : 6 جنيهات للكيلو «شوال- كرتونة- قفص».
سعر الباذنجان الأبيض من 5 : 10 جنيهات للكيلو «شوال- قفص».
سعر الفلفل الرومي بلدي 5 : 8 جنيهات للكيلو «شوال- قفص».
سعر الفلفل الرومي صوب 6 : 8.5 جنيه للكيلو.
سعر الفلفل حامي بلدي من 7 : 11 جنيهًا للكيلو.
سعر الفلفل الألوان من 9 : 15 جنيهًا للكيلو «قفص».
سعر الملوخية بين 5 : 7 جنيهات للكيلو «قفص 16 كيلو».
سعر الخيار 5 : 7 جنيهات للكيلو «قفص 22 كيلو».
أسعار البسلة من 4 : 7 جنيهات للكيلو «شوال».
سعر السبانخ من 2.5 : 4.5 جنيه للكيلو «قفص».
سعر القلقاس بين 3 : 6 جنيهات للكيلو «شوال».
سعر البطاطا 1.5 : 3.5 جنيه للكيلو «شوال - قفص».
أسعار الثوم من 3.5 : 5.5 جنيه للكيلو «شوال- كرتونة».
سعر اللفت 1.5 : 2.5 جنيه للكيلو «شوال».
أسعار البنجر من 2 : 4 جنيهات للكيلو «شوال 55 كيلو».
أسعار البصل الأخضر 2 جنيه للرابطة.
أسعار الفول الأخضر 3 : 6 جنيهات للكيلو.
أسعار ورق عنب بناتي 6.5 : 8 جنيهات.
أسعار ورق عنب بلدي 6.5 : 8 جنيهات.
أسعار الخس 10 : 15 جنيهًا للكيلو «الرابطة 3 كيلو».
سعر خس الكابوتشي 3.5 : 4.5 جنيه «الرابطة 3 كيلو».
شبت 40 : 50 جنيهًا للكيلو «100 رابطة».
بقدونس 40 : 50 جنيهًا للكيلو «100 رابطة».
جرجير 40 : 50 جنيهًا للكيلو «100 رابطة».
كسبرة 40 : 50 جنيهًا للكيلو «100 رابطة».
سجل سعر نعناع 7.5 جنيه للكيلو «100 رابطة».
سعر قرع عسل 18 : 24 جنيهًا «القطعة 6 كجم».
سعر عيش الغراب 80 جنيهًا «الطبق 250ج».