الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«ورق العنب» يتراجع.. أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء

ورق العنب
ورق العنب

شهدت أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 19-4-2022، تباينًا لدى التجار بالسوق المحلي، ورغم ذلك فهي تختلف نسبيًا من منطقة إلى أخرى

أسعار أصناف الخضراوات بسوق العبور للجملة جاءت كالتالي :
سعر الطماطم بين 5 : 8 جنيهات للكيلو «قفص».

سعر البطاطس بين 1.5 : 4.25 جنيه للكيلو «شوال».
سعر البصل بـ1 : 2 جنيهًا للكيلو «شوال».

سعر الكوسة من 2.5 : 4.5 جنيه للكيلو «قفص».

سعر الجزر من 1.5 : 3.5 جنيه للكيلو «شوال».

سعر الخرشوف 17.5 جنيه للكيلو.

سعر الفاصوليا من 3 : 6 جنيهات للكيلو «شوال- تكنة بلاستيك».

سعر الباذنجان البلدي من 3 : 6 جنيهات للكيلو.

سعر الباذنجان الرومي من 3.5 : 6 جنيهات للكيلو «شوال- كرتونة- قفص».

سعر الباذنجان الأبيض من 5 : 10 جنيهات للكيلو «شوال- قفص».

سعر الفلفل الرومي بلدي 5 : 8 جنيهات للكيلو «شوال- قفص».

سعر الفلفل الرومي صوب 6 : 8.5 جنيه للكيلو.

سعر الفلفل حامي بلدي من 7 : 11 جنيهًا للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 9 : 15 جنيهًا للكيلو «قفص».

سعر الملوخية بين 5 : 7 جنيهات للكيلو «قفص 16 كيلو».

سعر الخيار 5 : 7 جنيهات للكيلو «قفص 22 كيلو».

أسعار البسلة من 4 : 7 جنيهات للكيلو «شوال».

سعر السبانخ من 2.5 : 4.5 جنيه للكيلو «قفص».

سعر القلقاس بين 3 : 6 جنيهات للكيلو «شوال».

سعر البطاطا 1.5 : 3.5 جنيه للكيلو «شوال - قفص».

أسعار الثوم من 3.5 : 5.5 جنيه للكيلو «شوال- كرتونة».

سعر اللفت 1.5 : 2.5 جنيه للكيلو «شوال».

أسعار البنجر من 2 : 4 جنيهات للكيلو «شوال 55 كيلو».

أسعار البصل الأخضر 2 جنيه للرابطة.

أسعار الفول الأخضر 3 : 6 جنيهات للكيلو.

أسعار ورق عنب بناتي 6.5 : 8 جنيهات.

أسعار ورق عنب بلدي 6.5 : 8 جنيهات.

أسعار الخس 10 : 15 جنيهًا للكيلو «الرابطة 3 كيلو».

سعر خس الكابوتشي 3.5 : 4.5 جنيه «الرابطة 3 كيلو».

شبت 40 : 50 جنيهًا للكيلو «100 رابطة».

بقدونس 40 : 50 جنيهًا للكيلو «100 رابطة».

جرجير 40 : 50 جنيهًا للكيلو «100 رابطة».

كسبرة 40 : 50 جنيهًا للكيلو «100 رابطة».

سجل سعر نعناع 7.5 جنيه للكيلو «100 رابطة».

سعر قرع عسل 18 : 24 جنيهًا «القطعة 6 كجم».

سعر عيش الغراب 80 جنيهًا «الطبق 250ج».

سعر البطاطس سوق العبور أسعار الخضراوات سعر الطماطم السوق المحلي سعر الملوخية أسعار الخضراوات اليوم سعر الباذنجان البلدي الخضراوات بسوق العبور للجملة

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