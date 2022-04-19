الثلاثاء 19 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

دعوها لـ«التقشف».. نواب: الحكومة تعرف فرض الضرائب فقط دون التنمية

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الشعب ينتظر من الحكومة مزيد من العمل على الأرض، ولابد من اتباع السياسات التقشفية وعلى الحكومة العمل على ترشيح قطاعات أخرى لتشهد طفرة مثل قطاع الإسكان، متابعا: "الإسكان شهد طفرة كبيرة وعلينا أن نبحث عن ملفات أخرى لتشهد طفرة، نريد إصلاح اقتصادى حقيقى".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تستكمل مناقشة  تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2020/2021.

ومن جهته، قال النائب نبيل عسكر، إن هناك ملاحظات على الحساب الختامى تتمثل فى عدم وجود تنمية حقيقية على الأرض، موجها سؤالا للحكومة: "أين تنمية موارد الدولة؟، أين الاستثمار؟، الاقتراض يمثل عبء على الأجيال الجديدة، لابد من الاستفادة من القروض فى مشروعات وليس فى شراء سيارات فارهة، ومن ثم لابد من ضخ مزيد من الاستثمارات فى التنمية، الحكومة بتعرف تجيب الضرائب ولكنها غير قادرة على التنمية، وأرفض التقرير".

وقالت النائبة سميرة الجزار: "كان نفسى أشكر الحكومة ولكني غير راضية على الحساب الختامى للسنة المالية 20/21، نفس التوصيات للسنة الثانية ومنها إرسال الحسابات الختامية دون الوقوف على تنفيذ بعض المشروعات، ما يستوجب اتخاذ إجراءات حاسمة وصارمة في هذا الصدد".

 وقالت النائبة إيرين سعيد: "عندما أنتقد أحد أجلس مكانه قبل انتقاده وأنا أرى أن الحكومة ورثت الديون وتجددت عليها أزمة كورونا ولذلك لها مبررتها"، مضيفة: "لكن غير المبرر أن تتجاهل الحكومة التوصيات التي صدرت من البرلمان، داعية الحكومة أن تنتهج سياسة التقشف". 

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