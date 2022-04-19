مصرع شخصين في مشاجرة لخلاف على غسيل سيارة بسوهاج

لقى شخصان مصرعهما، في مشاجرة اندلعت بناحية مركز دار السلام، شرقي محافظة سوهاج، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا في محيط الواقعة.

كان قد ورد بلاغ للجهات الأمنية يفيد بوقوع مشاجرة بين شخصين، قام على إثرها أحد الأطراف بإطلاق النار من سلاح كان بحوزته، ما أدى إلى إصابة عامل بطلق ناري ليلفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى.

وبالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين وقوع مشاجرة بين كل من المدعو "م. ف. أ.ع" 22 عامًا، يقيم ناحية عرب الصبحة، دائرة المركز، والمدعو "م. إ. ح"، 24 عامًا، يقيم ناحية الكشح، دائرة المركز، بسبب خلافات بينهما على أولوية غسيل السيارة، بإحدى محطات الوقود.

وتبين قيام الطرف الثاني بإطلاق النار صوب الطرف الأول، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري في الرأس، لفظ على إثره أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى، عقب ذلك تجمع عدد من أهلية المجني عليه وأطلقوا عيارًا ناريًا أدى إلى مصرع الطرف الأول المتهم في الواقعة، وجرى التحفظ على الجثتين تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

- أقوال الشهود العيان عن الواقعة

وبحسب شهود عيان الواقعة، أن المشاجرة نشبت بين القتيلين، بسبب الاختلاف فيما بينهما على أولوية غسيل السيارات في إحدى محطات الوقود عند مدخل قرية عرب الصبحة، دائرة المركز، أدت لاستخدام الشوم في بدايتها لتنتهي باستخدام أحد طرفي المشاجرة "فرد روسي"، أطلق من خلاله النار على الطرف الآخر ما أدى إلى مصرعه، وعقب ذلك، تجمع عدد من أهلية المجني عليه وقاموا بإطلاق النار في الهواء ما أدى إلى مصرع الطرف الثاني في ذات التوقيت، قبل وصول قوات الشرطة إلى محل الواقعة.

وفرضت الأجهزة الأمنية سيطرتها في محيط الواقعة، لمنع تجدد أية اشتباكات أخرى بين طرفي القتيلين، وتم عمل محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.