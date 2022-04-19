الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» تصرف مساعدة عاجلة لأسرة تضم 3 أطفال من ذوي الهمم

الأسرة
الأسرة

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية بسرعة بحث شكوى قد وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الاستغاثة إلى سوء الحالة المعيشية لإحدى الأسر المقيمة بالمحافظة، وكذا سوء الحالة الصحية للأبناء الثلاثة من ذوي الهمم، علما بأن المواطنة قد ناشدت المسؤولين برئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بشأن سرعة اتخاذ اللازم وتقديم الدعم اللازم للأسرة لسد احتياجات الأبناء من ذوي الهمم، علما بأن رب الأسرة ضمن العمالة غير المنتظمة.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه فور تلقي الاستغاثة تولى المختصون بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، حيث تم تكليف الإدارة الاجتماعية المختصة ببحث ودراسة الاستغاثة، وقد تبين صحة المعلومات المنشورة، علما بأن الأم وأحد الأبناء من ذوي الهمم يتقاضون معاش تكافل وكرامة بقيمة 450 جنيها لكل منهما، وأن الآب يعمل بإحدى المزارع باليومية، ونظرا لسوء الحالة المعيشية للأسرة والحالة الصحية للأبناء من ذوي الهمم، فقد تقرر صرف مساعدة مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية بقيمة 400 جنيه لمدة ستة أشهر، وكذا اتخاذ اللازم وتعديل حالة الأسرة وإضافة الأبناء من ذوي الهمم بإدارة المستفيدين للحصول على معاش كرامة.

جدير بالذكر، أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي «تكافل» بلغ 2 مليون و101 ألف، و530 مستفيدًا، فيما بلغ عدد المستفيدين من الدعم «كرامة» مليونًا و317 ألفًا و336 مستفيدًا، وعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي، 362 ألفًا و487 مستفيدًا.

وارتفعت  الموازنة المخصصة للدعم النقدي من 3.7 مليار جنيه عام 2014 إلى 19 مليار جنيه 2021. 

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وزيرة التضامن رئاسة مجلس الوزراء تكافل وكرامة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي معاش تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي منظومة الشكاوى الدعم النقدي

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وائل لطفي

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