الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مصر الخير» تشكر أبطال «suits» على مشاركتهم بحملة فك كرب 3 آلاف غارم

مسلسل suits
مسلسل suits

"غرقوا في ديونهم عشان ولادهم يعيشوا زي غيرهم"، بهذه الجملة ختمت مؤسسة مصر الخير حملتها الإعلانية للتوعية بأهمية الإفراج عن الغارمين من السجون، خاصة خلال شهر رمضان الكريم.

وشارك في العمل أبطال مسلسل "سوتس بالعربي"، صبا مبارك، محمد شاهين، ريم مصطفى، أحمد داوود، تارا عماد، كما شارك الفنان آسر ياسين بالتعليق الصوتي. 

رقم عناوين فروع مؤسسة مصر الخير الخط الساخن المجانى 2022
مصر الخير

ووجهت مؤسسة مصر الخير، خلال اللقاء المسجل شكر خاص لشركة تي فيجن "طارق الجنايني"، وأيضا شكر خاص إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما شكرت جميع الفنانيين والفنيين القائمين على مسلسل "سوتس بالعربي" لتبرعهم بهذا العمل.

وتحت شعار "هدفنا نفطرهم في بيتهم"، أكدت مؤسسة مصر الخير، أن هدف المؤسسة هو خروج 3 ألاف غارم وغارمة من السجون، وذلك خلال شهر رمضان الجاري، من أجل لم شملهم مع أسرهم خلال الشهر الكريم، معلنة عن استهدفها أيضا وصول عدد الغارمين المفرج عنهم إلى 100 ألف غارم وغارمة خلال عام 2022.

مصر الخير توجة الشكر مسلسل Suits حملة فك كرب غارم حملتها الإعلانية الإفراج السجون

رئيس التحرير

وائل لطفي

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