الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توجيه من محافظ المنيا بشأن توريد القمح المحلي للصوامع

القاضي يترأس اجتماع
القاضي يترأس اجتماع لتوريد القمح

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على ضرورة تفعيل دور اللجان المشكلة ومشاركة المزارعين في عملية توريد محصول القمح لموسم 2022، بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية والوحدات المحلية، لتحقيق الأهداف المطلوبة من توريد محصول القمح في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية ــ الروسية.

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جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ المنيا، بحضور إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة، مسئول الإصلاح الزراعي، مسئولي الجمعيات الزراعية المشتركة بجميع المراكز، مسئول الجمعيات الحقلية.

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وشدد المحافظ، على ضرورة توحيد الجهود والعمل على تسهيل عملية توريد محصول القمح، وتذليل العقبات، مشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مسخرة كافة الإمكانيات اللازمة لتوريد محصول القمح هذا الموسم، مضيفاً أنه تم فتح 44 موقع تخزيني بدائرة المحافظة، لاستقبال الأقماح المحلية للعام 2022، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة، لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض.
 وشهد محافظ المنيا، استقبال أول سيارة تجرى أعمال التوريد محصول القمح، بصومعة نفرتيتي بقرية دماريس التابعة لمركز المنيا، كما أعلنت مديرية التموين بالمنيا، عن استقبال 33 طن بصوامع الشركة القابضة مع بدء توريد محصول القمح لموسم 2022.

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وكان المحافظ أعلن أنه تم فتح 44 موقع تخزيني بدائرة المحافظة، لاستقبال الأقماح المحلية للعام 2022، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة، لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض.

محافظ المنيا يعقد اجتماعا لمتابعة موسم توريد القمح تفعيل دور اللجان مشاركة المزارعين في التوريد إسماعيل رضوان اللواء اسامة القاضي

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وائل لطفي

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