مصرع شخص أسفل عجلات القطار أثناء عبوره السكة الحديد بالفيوم

لقى شخص مصرعه صباح اليوم الثلاثاء أسفل عجلات القطار بمحافظة الفيوم عندما حاول عبور شريط السكة الحديد بمنطقة قرية الزملوطي أثناء مرور القطار القادم من القاهرة إلى الفيوم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم بورود إشارة من مرفق الإسعاف تفيد بمصرع شخص أثناء عبوره السكة الحديد بمنطقة الزملوطي وفصل رأسه عن جسده أسفل عجلات القطار القادم من القاهرة إلى الفيوم.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشخص في العقد الثالث من العمر وصدمه القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد دون أن ينتبه لمرور القطار القادم من القاهرة الذي كان في طريقه لمحطة الفيوم.

وجرى نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.