الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية: تحرير 532 محضرا لمنشآت غير ملتزمة باشتراطات السلامة والصحة المهنية

حملات تفتيش على المنشآت
حملات تفتيش على المنشآت بالإسكندرية

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية كافة الجهات المعنية وعلى رأسها مديرية القوى العاملة بضمان توفير بيئة عمل جيدة  للعمال والموظفين لضمان تلبية حقوقهم واحتياجاتهم. 

 

يأتي ذلك إطار توجيهات الحكومة بإحكام السيطرة على جميع المنشآت والتأكد من تحقيق السلامة والصحة المهنية للعاملين بها والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا.

 

و شنت المديرية برئاسة برئاسة المستشار ياسر سعيد حملات تفتيش مفاجئة على منشآت بالمحافظة بلغ عدها على 404 منشآة لضمان تحقيق السلامة والصحة المهنية للعاملين ، وأيضا 56 حملة تفتيشية عادية ونوعية ، وأسفرت عن تحرير 303 محاضر لمنشآت مخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطت مهلة لـ 216 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 579 منشأة، وعمل 72 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 229 محضراً ، وبحث 195 شكوى عمالية، كما قامت باستخراج  1715 شهادة قياس مستوى المهارة، و 1965 رخصة مزاولة الحرفة.

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 38 ألف جنيه رعاية صحية لـ 66 عمال من المسجلين بالمديرية مصاريف علاج ، وتسجيل 1950 عاملاً جديداً على المنظومة ليصبح إجمالي المسجلين 17026 عاملا.

وأكد المستشار ياسر سعيد، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 66 ترخيص ، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 18 أجنبياً ، وتلقي 48 طلب ترخيص تجديد ، و31 طلب تجديد ما زالت تحت البحث ، وذلك وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

جاء ذلك لضمان توفير بيئة عمل جيدة  للعمال والموظفين لضمان تلبية حقوقهم واحتياجاتهم.

 

الإسكندرية مديرية القوى العاملة التفتيش على 404 منشآة تحرير 303 محضرا الجهات المعنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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