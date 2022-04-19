وفاة محصل كهرباء سقط من الطابق الرابع بالبساتين

لقي محصل كهرباء مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه من الطابق الرابع أثناء الكشف علي عداد الكهرباء بشقة سكنية في منطقة البساتين.

تلقى مأمور قسم شرطة البساتين إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة يفيد بوصول جثة هامدة ادعاء سقوط من علو، وبالانتقال تبين وفاة «محمد.ع»، 30 سنة محصل في شركة الكهرباء، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين وجود كسور وتهشم أجزاء متفرقة من الجسم.

وكشفت التحريات أن المتوفي كان يمارس عمله كمحصل شركة الكهرباء حيث تواجد في شقة بالطابق الرابع للكشف علي عداد الكهرباء الخاص بها والمتواجد أمام باب الشقة سقط للطابق الأرضي، ونقله الأهالي إلى المستشفى في محاولة لإسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.