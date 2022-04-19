الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

دفن وتشريح 4 لقوا مصرعهم في حريق شقة بمدينة نصر

جثة
جثة

أمرت نيابة مدينة نصر اليوم بالتصريح بدفن 4 أشخاص من أسرة واحدة لقوا مصرعهم فى حريق نشب داخل شقتهم السكنية بمدينة نصر، وذلك بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

كانت أمرت جهات التحقيق بالقاهرة ندب فريق المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بأحد عقارات الحي العاشر في مدينة نصر، وإعداد تقرير حول أسباب الحريق، وحصر الخسائر.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وجود حريق وعدد من الجثث داخل شقة بالحي العاشر وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء وإسعاف وتمت محاصرة النيران وإخمادها وتبين أنها شبت في شقة بالطابق الثاني بعقار مكون من 10 طوابق، وبعد إخماد النيران عثر على جثث كل من سيدة عمرها 40 عاما، و3 أطفال، وتم نقل الجثامين بواسطة سيارات الإسعاف لمشرحة زينهم.

ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

خسائر المعمل الجنائي سيارات الإسعاف النيران مدينة نصر

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وائل لطفي

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