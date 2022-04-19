قبل العيد.. جددي مطبخك بأفكار رائعة للديكور الهندسي

مع استقبال العيد تسعى كل سيدة إلى إبرز أجمل ما لديها خاصة في ديكور المطبخ، والأشكال الهندسية صالحة لكل زمان لديكور المنزل، إنها تتوافق مع معظم الأناقة وتجعل كل مساحة تبرز، ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “digsdigs” كيف تدمج الديكور الهندسي في ديكور مطبخك دون أي ضجة لجعله يبدو أنيقًا؟

مطبخ أسود مع أسطح من الحجر الأبيض، مترو أنفاق وبلاط باكسبلاش من البلاط الجغرافي، أرفف خشبية ومصباح معلق من النحاس.

المطبخ الجريء مع خزانات الجرافيت باللون الرمادي والملون، وبلاط باكسبلاش ملون من البلاط الجغرافي، وطاولة وكراسي الفوشيه هي مساحة جميلة.

مطبخ أنيق مع كابينات بيضاء أنيقة وجدران فيروزية وأرضية من البلاط الهندسي اللامع ورفوف مفتوحة مساحة رائعة

مطبخ ملون بغطاء معدني كبير وأرضية من بلاط التراكوتا السداسي ترابيزة مطبخ كبيرة مع سطح عمل من جزار

مطبخ حديث مريح مع خزانات بيضاء وخزائن حجرية رمادية وبلاط باكسبلاش رخامي رمادي ونباتات أصص وأرضية مطلية بالمناطق الجغرافية

المطبخ الرقيق مع الخزائن البيضاء الأنيقة، وجدار البلاط الوردي، والأرفف الزجاجية والذهبية هي فكرة جميلة للغاية وفريدة من نوعها

مطبخ رمادي، ورفوف معدنية مفتوحة، وبلاط باكسبلاش من البلاط الجغرافي الرمادي، وأسطح عمل بوتشربلوك

مطبخ ذو ألوان فاتحة مع أسطح من الحجر الطبيعي وجدار من البلاط الجغرافي الجريء ومقابض جلدية وتركيبات نحاسية

مطبخ ذو ألوان فاتحة مع أسطح عمل بيضاء وبلاطة خلفية رخامية، ترابيزة مطبخ أنيقة مغطاة ببلاط جغرافي أبيض وأسود

مطبخ أسود بسيط مع خزانات غير لامعة وأسطح عمل رمادية وبلاش باكسبلاش من البلاط الهندسي بالأبيض والأسود ومصابيح معلقة

مطبخ أبيض بسيط مع خزانات أنيقة، وأسطح عمل بيضاء، وبلاطة خلفية زاهية من البلاط الجغرافي وخزائن علوية ملطخة بالضوء

مطبخ ملون حديث مع أسطح عمل بيضاء وبلاط باكسبلاش مشرق من البلاط الجغرافي وأجهزة من الفولاذ المقاوم للصدأ

مطبخ أبيض حديث بمقابض سوداء وأرضية من البلاط الأبيض والأسود ومصباح معلق أسود وأسطح عمل سوداء

مطبخ أسود مزاجي مع خزانات غير لامعة وملطخة، وأسطح عمل من جزار، وأرضية من البلاط باللونين الأبيض والأسود

مطبخ اسكندنافي وخزائن بيضاء وملطخة وأرضية مطبوعة بألوان الباستيل ومصباح معلق من النعناع

مطبخ محايد بسيط مع كابينة علوية مفتوحة، سطح عمل خشبي داكن اللون وسجادة مطبوعة بأشكال جغرافية ومصباح معلق أخضر

مطبخ ملطخ بخزائن مفتوحة وبلاط جغرافي رمادي ومصابيح معلقة وأجهزة من الفولاذ المقاوم للصدأ

خزانات أنيقة على طراز شاكر أسود، وبلاطة خلفية جذابة للبلاط الجغرافي، ومصابيح معلقة سوداء ومقاعد ولمسات من الذهب.